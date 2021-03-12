【抗癌鬥士】會計肝癌康復退休再確診乳癌　成功抗癌踢走負能量做義工助病友

▲ 伍美𤂍兩度患上癌症，都以積極態度去面對，現在更以義工身份幫助其他癌友。（黃建輝攝）

今年70歲的伍美𤂍，10年前患上肝癌、3年前再確診乳癌，經過治療後已康復過來。先後兩度患癌，伍美𤂍說除了得到家人的支持外，亦慶幸有義工的貼心關顧及幫助，陪着她走過人生的低谷。退休後的她，決意積極投入義務工作，以自身的經驗鼓勵及支援同路人，跟他們攜手同行走過抗癌路。

上周剛滿70歲的美𤂍，談起自己兩度患癌，並沒有流露哀傷之情，還面帶燦爛的笑容。「可能我天生樂觀的性格，經常充滿正能量。」

開朗外向的個性，亦驅使她自小已有一顆助人的心，小時候已是義務補習老師。「我讀書成績不錯，會主動幫助成績較差的同事。我有個同學屋企是養豬的，我每個周六會去他屋企教他做功課，我更會跟他一起做好家務後才補習。」不過美𤂍因家貧，讀到中二便輟學到工廠打工。

▲ 伍美𤂍天生性格樂觀，充滿正能量，兩度患癌也積極面對。(黃建輝攝)

原本做工廠妹的她，後來被調到做文職工作。「雖然我中學未畢業，但70年代讀到中二學歷已算不錯，於是被調去做會計員，人工也加了一點。」22歲的美𤂍便正式成為會計員，在70年代而言，絕對是不錯的職業。

後來美𤂍到過不同公司做會計，包括旅行社、老人院及電腦公司，最難忘是在老人院工作的日子。由於老人家生活苦悶，經常拉着態度親切、經常笑面迎人的美𤂍傾偈解悶，她都來者不拒，更成為一眾老人家的開心果。

10年前肝癌忽然來襲

在老人院工作幾年後，美𤂍決意辭職，皆因不忍面對生離死別。「我明白生老病死是無可避免，但見到老友記一個一個的離去，真的很不捨。有一個跟我感情很好的婆婆，經常拉著我隻手說幫我睇掌，但有晚我放工，她因不適被送到醫院很快便離世，我第二天返工再見不到她，我很傷心便決定辭職。」

後來美𤂍轉到科技公司工作，很快便升到會計主管，工作很繁忙壓力又大，身體終發出警號。「我割膽石時，被醫生發現肝有一粒很細的白點，後來抽組織化驗原來是癌細胞，幸好當時屬初期沒有擴散，只需做手術便可。」

癌魔忽然來襲，美𤂍說由於病情並不嚴重，故此心情很平靜，更因當時工作很忙，手術後十幾天便繼續上班。後來她工作至2017年，便正式退休。

退休1年後確診乳癌

美𤂍在退休前，已一早計劃人生的下半場。「我很喜歡旅行，所以一直想退休後同老公周圍去，又可以經常到屋企附近行山，當時我很期待退休的日子。」

▲ 2018 年美𤂍確診癌症後需入院切除腫瘤，手術後的精神也不錯。(被訪者提供)

但天下之事又豈能盡如人意，美𤂍退休後不足1年便患上乳癌。「在2018年生日的前一天，我發現胸部有個腫塊，直覺話我知出現問題，但由於我已約了女兒明天到長洲慶祝生日，故為免女兒擔心並沒有告知她，慶生後的第二天便立即去看醫生，經過一輪檢查後，便確診為乳癌第二期。」

雖然這是第二次患癌，但由於美𤂍今次要面對一連串的治療，包括做手術、化療、電療、標靶藥，深知是一場硬仗，故出現負面情緒。「我覺得自己做錯了事，所以受到上天的懲罰。我又認為癌症是一件不光彩的事，所以刻意避開朋友及街坊，不想他們知道。」

向丈夫寫感謝信表心意

在約1年的治療過程中，美𤂍經常出入醫院，這時給她遇上一個團體。「當日我做完電療，有個團體在醫院擺街站，名字叫雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會，當時有位社工及護士很熱情主動同我傾偈，其實當時我做完治療很攰，只是想快一點回家，但見他們熱情的態度，令我願意留低多一會。回到家當晚發覺心情很好，更閱讀他們贈閱的食療，還接受社工的定期家訪。」

後來美𤂍開始接觸該會的義工，更獲得他們的幫助。「當時我即將做手術，心情緊張，義工教我如何保護及處理傷口，更教我在那裏買平價的消毒用品等等，給我很大的支持及信心。」化療期間美𤂍掉頭髮，義工更主動陪她到深圳買假髮，令她感到很安慰。

美𤂍還參加該會舉辦的「攜手同行」活動，令她藉此向丈夫道謝。「這活動是邀請病人及家屬一起參加，我當時跟丈夫一起去，護士要求病友向親人寫一封信，我便向丈夫寫了一封感謝信，感激他在我患病時無微不至的照顧，更容忍我因太辛苦經常發脾氣，丈夫收到這封信後都很感動。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

為獨居婆婆提供支援

當美𤂍身體逐漸康復，更主動加入該會成為義工。「在我人生最低潮的時候，義工很有心的幫助我，到我現在有能力，我一定要幫忙其他同路人。」她更十分積極及投入，會參加不同的茶敘、家訪等等。由於美𤂍是過來人，故十分了解病友的情況。「有一個病人在茶敘時分享，說屋企人經常逼他食嘢，但因胃口差食不到，但家人就是不停要他吃，令他很煩惱，當時我跟他說：『我明白，因我以前都試過』，他聽到後很感動說：『你真的最明白我呢！』」

問到最難忘的受助病友，美𤂍說是一位獨居的80多歲婆婆。「婆婆說有些街坊知道她患病便避開她，有些更話會傳染，令她很不開心。雖然她有個兒子，但是中港司機，經常不在港，故她十分孤單。」

▲ 美𤂍與註冊護士(圖下右)陪伴患有癌病的獨居婆婆到酒樓食飯，氣氛融洽。(被訪者提供)

於是美𤂍除了定期作家訪外，更每天跟她通電話講早晨。「我每朝早都會用WhatsApp向她問好，主要看她當天的心情及身體情況，如果婆婆精神的話，便會打一些她喜歡的文字，就代表她今天精神很好，但如果只是回應一兩個字或者傳來一些公仔，我便知道她可能身體不適，會再聯絡她。」

婆婆每次化療前的一天，都要吃一種藥，但很容易忘記，於是美𤂍便每次提醒她。「這隻藥是晚上11時吃的，其實我很早睡，這時候我已睡了，於是我調校鬧鐘，時間一到我便會打電話給婆婆提她食藥。」

美𤂍笑言做義工有時都頗繁忙，但她認為十分值得。「其實有些癌友缺乏親人照顧，但我有老公及家人一起同行，已經是很幸福，所以很樂意用過來人身份幫他們，讓病人感覺溫暖。」

記者：招美寶