【新冠肺炎】今日新增60宗確診包括54宗本地個案　確診宗數為1月底以來新高

▲ 今日新增60宗確診包括54宗本地個案。

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（12日）新增60宗，當中54宗為本地個案，包括5宗源頭不明個案，另有6宗為輸入個案，累計11,211宗病例；今日另有逾20宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

Ursus Fitness群組今日再多47人確診包括40名顧客，群組累計64人染疫。詳情即看：【下一頁】

食衞局會今日發出強制檢測通告，所有健身室工作人士在3月14日進行一次性檢測。詳情即看：【下一頁】

張竹君指有逾20宗初步個案，大部分與Ursus Fitness群組有關，有數宗個案沒有源頭。詳情即看：【下一頁】

另外，亞博社區治療設施明起轉為備用狀態。詳情即看：【下一頁】

港府今早起收緊健身中心防感染措施：

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近日「Ursus Fitness」群組大爆發，2名政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌均認為，今次健身室群組如上次歌舞群組一樣爆發，直言本港正走向第5波疫情。詳情即看：【下一頁】

另外，有消息指群組內有不少人士的子女在國際學校就讀，而且患者亦涉及投資銀行及跨國律師行職員。詳情即看：【下一頁】

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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記者：郭詩詩