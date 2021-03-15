【產後健康】產後小腹鬆弛肚腩現形恐患腹直肌分離　整形外科醫生拆解成因+治療方法

▲ 整形外科專科醫生陳肖龍表示 腹直肌分離除了影響外觀，亦會引致腰痛、無力等問題。

不少女性都面對產後身材走樣、體重增加的煩惱，若然肚皮鬆弛、小肚腩問題遲遲未有改善，有機會是患上腹直肌分離。整形外科專科醫生陳肖龍接受TOPick訪問時表示， 腹直肌分離除了影響外觀，亦會引致腰痛、無力等問題，當中多產婦女、多胎妊娠的孕婦更屬於高危一族。

甚麼是腹直肌分離？

陳肖龍指出，在正常的孕程內，腹肌會自然分開，給予足夠空間讓子宮內的胎兒成長。孕婦分娩時，會出現腹直肌分離的情況，但分離的腹直肌一般會在產後3至6個月內自行合上。

但部分人在產後6個月，腹肌仍未合上，導致一直處於分離的狀態。他表示，有些女士患腹直肌分離的風險較高，例如多胎妊娠、懷巨嬰（即嬰兒超過4公斤）或胎水較多的孕婦，亦有指多次懷孕會增加腹直肌分離的機會。

腹直肌分離造成的影響？

腹直肌分離會令患者的小腹鬆弛、出現「小肚腩」，除了外觀問題，亦會造成一系列的功能性影響。腹肌是核心肌肉群內，正前腹唯一一組肌肉，當它變形、分離後，前腹難以發力，腰間的支撐會轉移到側腹和背脊，變相增加它們的負擔，引致背脊痛、腰背痛等症狀。另外，由於整體的支撐減少，有機會令患者更容易受傷。

他舉例指，有些患者早上起床時，不自覺會打側身起來，這是由於腹直肌分離，導致前腹無力，要借用側腹，將身體轉側才能坐起來。

產後做仰臥起坐會加劇腹直肌分離？

不少女士在產後都會積極做仰臥起坐等運動修身、強化腹肌，但陳肖龍提醒，在確保自己沒有腹直肌分離前，都不適宜做仰臥起坐，因為會加劇分離的狀況。

就算有很輕微的腹直肌分離，你愈做仰臥起坐，分離的情況會愈差，可能腹肌原本會自行合上，亦導致最終合不上。

陳肖龍在臨床上接觸過不少個案，都是產後狂做運動仍無法修身，腹部依然腫脹，部分患者在產後1年多，甚至小朋友已經6、7歲大時，才前來求醫。

治療方面，腹直肌分離患者可接受修復手術，改善小腹的外觀，術後可逐步訓練腹直肌，加強整體的支撐能力。另外，術後護理亦要小心，如果動作太粗魯，有機會令它再分開，導致復發性的腹直肌分離。

但他補充，假如患者本身有慢性病，或曾接受過其他腹部手術，造成疤痕或切口，就未必適合進行手術。

詳細內容，密切留意3月15日星期一晚10時的《TOPick診症室》。

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記者：沈佩珊