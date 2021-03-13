【雌雄難辨】前印尼國家女排隊長是男兒身 因罕見病被錯判女人28年

▲ 前印尼國家隊女排隊長曼加南格，近日被印尼軍方判定為男性。

前印尼國家隊女排隊長曼加南格（Aprilia Manganang），近日竟被印尼軍方判定為男性，引起整個體壇一片譁然。曼加南格去年從賽場退休，現於陸軍部隊服役。導致其雌雄莫辨，其實是關於曼加南格患有一種罕見病，令先天泌尿生殖系統出現問題。

曼加南格去年結束運動員生涯後，目前一直在印尼陸軍部隊服役。現年28歲的曼加南格在排球界上頗有名氣，擔任過印尼國家隊女排隊長，2018年雅加達亞運會上曾出賽戰勝港隊，並曾獲得印尼女排聯賽MVP榮譽。

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雖然曼加南格在賽場上表現優越，但其外表、肌肉發達、彈跳力及爆發力等，一直令其性別受到質疑。在2015年東南亞運動會時，曼加南格就被菲律賓女排隊認為太強壯，形容像是「男人被放在女子排球比賽裡」，要求大會檢驗性別，但其後被大會駁回要求。

為此，曼加南格曾表示不會為此影響表現，反而會令自己更有動力要打好比賽，最終該場賽事上印尼隊以3比0打敗菲律賓隊。然而往後數年，曼加南格的性別一直飽受質疑。

曼加南格於軍隊服役：

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一直到近日，印尼軍方表示經仔細檢驗後，判定曼加南格是男性，指出他擁有更多男性特徵器官，以及與男性相同的睾丸激素。當地媒體報道，曼加南格先天患有一種「尿道下裂」的罕見病，泌尿生殖系統先天畸形，才一直令他有雌雄難辨的問題存在。

曼加南格在軍方協助下，將進行手術協助他成為正常男人，而他本人對此也感到相當高興，直指是自己「一直在等候的時刻」。

曼加南格恢復男兒身：

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責任編輯：羅嘉欣