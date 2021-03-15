【對抗濕疹】患濕疹5年停用類固醇面部現黃痂滲水　女子接受中醫治療3個月後皮膚回復光滑【附護理方法】

▲ 女子患濕疹5年，停用類固醇後面部現黃痂滲水，接受中醫治療3個月後好轉。

濕疹難斷尾，面部有濕疹患者壓力更大！註冊中醫師李廣冀近日向TOPick分享一宗病例，一名女士患濕疹約5年，面部最為嚴重，停用類固醇後出現反彈症狀，面部紅腫滲水並結黃痂，令她飽受奇異目光，情緒低落，朋友的慰問更增添其壓力。接受中醫治療約3個月後，患者面部已脫痂，並回復正常膚色。

李廣冀醫師受訪指，該名患者於2015年發病，面、手、腹部均有濕疹；面部情況最為嚴重，紅腫滲水，需要口服類固醇。暫停口服類固醇兩星期後，她出現反彈症狀，病情嚴重，面部結黃痂，心情低落，食慾大減，遂決定接受純中醫治療。李醫師解釋：「黃痂是濕疹其中一個皮損表現。一般嚴重濕疹患者也會出現黃痂，因未必會感染金黃色葡萄球菌，故不一定要服用抗生素。」

接受中醫治療期間，她停口服類固醇及外用類固醇。約1個月後，她面部皮膚大有改善，黃痂脫落約80%，心情好轉，胃口大開。治療約3個月後，她面部皮膚已接近完全康復，不用擔心受金黃色葡萄球菌感染；惟手部仍有濕疹傷口，需繼續接受治療，並使用氧化鋅軟膏，以使傷口癒合。

李醫師指，患者面部脫痂後，晦暗無華，沒有光澤，惟正常皮膚應該紅黃隱隱，含蓄而有亮澤。之後再食藥鞏固褪色，現在已經恢復正常皮色。目前，她病情已穩定下來，腹部皮膚好轉，面部回復光滑；只剩手部有濕疹，有少量傷口，仍會感到痕癢。

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治療方法

針灸：每星期一次

內服中藥：每日服用

普濟消毒飲：針對面部的發炎或者感染，本來是治療大頭瘟。

黃連解毒湯：解毒止癢

皮膚護理

洗臉方法

只能洗半邊臉，一旦接觸到水，會導致傷口滲水。

切忌用熱水洗臉，因會刺激皮膚，加重滲水。

可用室溫熟水洗臉，然後用純棉毛巾輕輕印乾。

結痂後，若無滲水，可用20克海鹽及30克艾草，煲水30分鐘，每日洗臉一次。

外用藥膏

外塗含氧化鋅的濕疹藥膏，可加促傷口癒合，坊間藥房有售。

面部：不適宜外塗刺激性藥膏，例如白花油，宜選用溫和潤膚膏，適當保濕。

手部：可選用含尿素的潤膚膏，有助舒緩皮膚龜裂症狀。

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記者：黃泳欣