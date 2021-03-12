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【新冠肺炎】亞博社區治療設施明起轉為備用狀態　病人已轉入住北大嶼山醫院香港感染控制中心

社會 16:49 2021/03/12

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（陳靜儀攝）

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（12日）新增60宗，當中54宗為本地個案，包括5宗源頭不明個案，另有6宗為輸入個案，累計11,211宗病例；今日另有逾20宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

庾慧玲表示，今早起已將入住亞博社區治療設施的病人轉移至北大嶼山醫院香港感染控制中心，由明日開始，社區治療設施將會轉為備用狀態。當局會視乎疫情發展，如有需要會再重開。社區治療設施自去年11月25日重啟以來，共接收逾3000名病人，其中2200多名病人已經康復。她指出，社區治療設施在疫情中大大減低醫院病床的壓力，病人確診後亦可很快安排入院接受治療。

她續指，香港感染控制中心現已啟用兩個病房，下周會再多開一個病房，屆時會提供約210張病床，整個中心可提供800張床，有需要可再多開更多病房。

另外，截至今日早上9時，過去24小時再多16名病人出院，至今共有10,710名確診或疑似病人康復出院；現時共有206名確診病人分別於21間公立醫院、社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；留醫患者中，有13人情況危殆，10人情況嚴重，其餘183人情況穩定。目前公立醫院已啟用665間負壓病房，合共1214張負壓病床，使用分別率為69.3%及57.1%。

個人防護裝備方面，醫管局現時備有1億個外科口罩、820萬個N95呼吸器、930萬個面罩、1830萬件保護衣，足夠使用6個月。

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記者：郭詩詩

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