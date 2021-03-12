  • 26°C
香港時間 : 2021312日 (週五) 16:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Ursus Fitness群組】再多47人確診包括40名顧客　群組累計64人染疫

社會 16:36 2021/03/12

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

「Ursus Fitness」群組增47人確診，累計64人染疫。

本港新冠肺炎疫情有升溫之勢，衞生防護中心公布，今日（12日）新增60宗確診個案，年齡介乎12至65歲，包括6宗輸入個案，其餘54屬宗屬本地個案，其中5宗不明源頭個案，其餘49宗與本地個案相關，包括「Ursus Fitness」群組增47人確診，包括40顧客和7名緊密接觸者；累計64人染疫，包括有7名員工、50名顧客和7名緊密接觸者確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，因應今次健身室出現爆發，牽涉其他健身室，食衞局今日會發出強制檢測通告，指明所有健身室工作人士要在3月14日或之前進行一次性檢測，即使早前曾經做過檢測，亦不作計算。詳情即看：【下一頁】

2名政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌均認為，今次健身室群組如上次歌舞群組一樣爆發，直言本港正走向第5波疫情。詳情即看：【下一頁】

有「Ursus Fitness」群組的密切接觸者向TOPick記者透露，群組內有不少人士的子女在國際學校就讀，而且患者亦涉及投資銀行及跨國律師行職員。詳情即看：【下一頁】

政府昨晚（11日）收緊健身中心的防感染措施，規定任何人身處健身中心內須一直佩戴口罩，淋浴時及在餐飲處所於餐桌飲食時除外。詳情即看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【Ursus Fitness群組】染疫人數擴大波及中環金融界　中環大會堂流動採樣站大排長龍
今日 15:29
【Ursus Fitness群組】染疫人數擴大波及中環金融界　中環大會堂流動採樣站大排長龍
【Ursus Fitness群組】健身室爆發恐變歌舞群組翻版　專家憂正步向第5波疫情
今日 11:34
【Ursus Fitness群組】健身室爆發恐變歌舞群組翻版　專家憂正步向第5波疫情
【Ursus Fitness群組】滙豐總行職員初步確診　消息指患者涉Ursus Fitness群組
今日 10:42
【Ursus Fitness群組】滙豐總行職員初步確診　消息指患者涉Ursus Fitness群組
【Ursus Fitness群組】消息：多間國際學校家長屬密切接觸者　亦有投資銀行及跨國律師行職員
23:23 2021/03/11
【Ursus Fitness群組】消息：多間國際學校家長屬密切接觸者　亦有投資銀行及跨國律師行職員
【Ursus Fitness群組】有Ursus Fitness顧客曾到其他地方教班　涉及至少4間健身中心　
17:42 2021/03/11
【Ursus Fitness群組】有Ursus Fitness顧客曾到其他地方教班　涉及至少4間健身中心　
新冠肺炎疫情 衞生防護中心 疫情 國際學校 投資銀行 袁國勇 許樹昌

最高瀏覽

【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
14:21 2021/03/10
【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
【令人心痛】OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒　單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚
15:50 2021/03/11
【令人心痛】OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒　單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫
16:50 2021/03/11
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫