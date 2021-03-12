【Ursus Fitness群組】再多47人確診包括40名顧客　群組累計64人染疫

▲ 「Ursus Fitness」群組增47人確診，累計64人染疫。

本港新冠肺炎疫情有升溫之勢，衞生防護中心公布，今日（12日）新增60宗確診個案，年齡介乎12至65歲，包括6宗輸入個案，其餘54屬宗屬本地個案，其中5宗不明源頭個案，其餘49宗與本地個案相關，包括「Ursus Fitness」群組增47人確診，包括40顧客和7名緊密接觸者；累計64人染疫，包括有7名員工、50名顧客和7名緊密接觸者確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，因應今次健身室出現爆發，牽涉其他健身室，食衞局今日會發出強制檢測通告，指明所有健身室工作人士要在3月14日或之前進行一次性檢測，即使早前曾經做過檢測，亦不作計算。詳情即看：【下一頁】

2名政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌均認為，今次健身室群組如上次歌舞群組一樣爆發，直言本港正走向第5波疫情。詳情即看：【下一頁】

有「Ursus Fitness」群組的密切接觸者向TOPick記者透露，群組內有不少人士的子女在國際學校就讀，而且患者亦涉及投資銀行及跨國律師行職員。詳情即看：【下一頁】

政府昨晚（11日）收緊健身中心的防感染措施，規定任何人身處健身中心內須一直佩戴口罩，淋浴時及在餐飲處所於餐桌飲食時除外。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙