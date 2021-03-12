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【新冠肺炎】今日錄20多宗初步確診個案　34歲女子疑產後感染曾到藍田母嬰健康院

社會 16:51 2021/03/12

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馮漢柱攝

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（12日）新增60宗，當中54宗為本地個案，包括5宗源頭不明個案，另有6宗為輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

初步確診個案方面，張竹君指有逾20宗初步個案，大部分與Ursus Fitness群組有關，有數宗個案沒有源頭，包括41歲男子，任職養和醫院維修部，居於彌敦道喜利大廈，一星期前曾檢測過，當時屬陰性。

1名健身教練亦初步確診，與Ursus Fitness群組有否關係仍有待調查，他於「One Personal Training」健身中心擔任私人健身教練，同事及顧客需檢疫，他居於日出康城。一名34歲剛生產完的女子，最近無業，居於彩頤花園3座，最近於伊利沙伯醫院生產，曾於3月5日、8日、10日去過藍田母嬰健康院。

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記者：蘇文軒

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