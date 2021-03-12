【Kakao Friends展覽】Kakao Friends藝術館登陸沙田新城市廣場　設6大打卡位+「復活」名畫【內附詳情】

▲ （新城市廣場提供圖片）

Kakao Friends迷注意﹗「Kakao Friends藝術館」將於3月或至5月初將登陸沙田新城市廣場，不但設有6大打卡位，角色Ryan、Apeach更融入《創造亞當》、《戴珍珠耳環的少女》等多幅名畫及自畫像，「復活」名畫。展覽期間亦設置期間限定店，發售近300款精品，包括最新的限定版藝術館主題系列。

「KAKAO FRIENDS藝術館」6大趣怪打卡位，點擊圖片即睇：

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點擊圖片率先睇部份盞鬼「復活」名畫：

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【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】活動詳情

日期：2021年3月23日至5月2日

地點：沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場

入場費：免費

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記者：陳曉瑩