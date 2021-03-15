【失憶24小時x大步走】張達倫曾面癱陷事業低潮　感激太太支持跳出舒適圈

▲ 張達倫是位好丈夫。

人生路就如跑馬拉松一樣，中途或萌生放棄念頭，要靠著意志毅力撐下去跑到終點。在2003年加入演藝圈的張達倫，在2012年憑在《愛‧回家》演律師「嚴謹」嶄露頭角成功入屋，靠著努力近年當上男二席位。

回首當初，張達倫曾歷事業低潮，更受面癱困擾。走過低潮的張達倫卻慶幸有著不平坦的演藝路：「就是因為這過程，才令我知道自己有多不足，才會去努力。」

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▲ （湯炳強攝）

張達倫挑戰各類角色

在近日TVB正播出劇集《大步走》內，張達倫飾演的攝影師，由外國返港與私生子相認，其角色至劇集中段因患上眼疾而失明，更要挑戰視障跑步的戲份。

張達倫接受TOPick訪問時謂，這角色甚有發揮：「為演出此角色，特意去找個當領跑員的朋友，他跟我說了很多這方面的事，令我了解盲人跑步是如何，以及跟領跑員的默契，到了某年紀變盲會令整個人欠缺安全感，究竟他們的生活是如何呢，要好好了解。」

於2012年，張達倫憑演《愛‧回家》裡律師「嚴謹」而為人認識，亦令其建立好好先生兼暖男形象，惟多年來演不少專業人士、暖男老公等角色，所以近年他轉戲路。

除於《大帥哥》演奸狡險詐的李細龜外，在另一現正播出的劇集《失憶24小時》內，演一個超級渣男，並跟江欣燕有不少親熱戲。已為人夫兼人父的他，沒有演出包袱：「反而追求角色更有立體感，渣男就要渣到盡，演來不需要有顧慮。」

張達倫續說：「不想比人定了型，喜歡演不同角色，如果感覺太暖男的話，人家會覺得我變化不大，我覺得每個人也隱藏著不同的一面，而演員可以藉角色發揮出來，這就是演戲的好玩之處，所以很怕只會找我演乖乖仔及專業人士角色。」

▲ 張達倫於《大步走》裡演一名攝影師。

加盟杜琪峰旗下

問到張達倫可曾擔心跳不出框框，他信心滿滿說：「我反而擔心為何不讓我演，如果你讓我嘗試的話，我很有信心可以突破。」

加入電視圈約17年的張達倫希望事業上求突破。在2019年9月，他正式加盟杜琪峰公司旗下，跟TVB改簽部頭合約，希望於電影上有一些新嘗試。

他解釋說：「對手是很重要，做訪問時問題不同，我亦答出不同的答案，正如演戲一樣，遇上不同的監製、導演和對手，可能會展現出我不同的一面，尤其杜Sir這些神級導演，可以跟他合作簡直求之不得，不收錢也去做，亦希望透過不同的演繹啟發自己的思維，讓觀眾看到另一面的張達倫。」

問及杜Sir有無開出甚麼條件？張達倫說：「娛樂圈裡沒人可作出承諾，反而希望他給我試，那怕只是一個小角色，我有信心被他想像中演得好。」

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感謝太太支持

有家室的人偏向追求安穩生活，張達倫反而選擇跳出舒適圈，全因太太的無限量支持：「多謝太太支持，她覺得若現在遇到機會也不去搏，就永遠也不會外闖，年紀再大一點更加不願離開，寧願安穩留在公司。加上現在娛樂圈工作可以共存，無論電影、電視及網路工作亦可以。」

驀然回首，張達倫的演藝路也不算平坦，2003年本是模特兒的他加入TVB藝訓班，他不諱言起初躊躇滿志想當主角，可惜卻被派演衙差、司機及車伕等路人甲角色：「自己都高高大大，覺得應該要當主角，怎知很多年都站在後排，開始心裡有好多問號。」

▲ 《失憶24小時》

一度面癱失自信

事業上曾浮浮沉沉近6、7年，張達倫說：「不少人會在低潮期感到嬲怒或有怨言，但我覺得如果沒有這過程的話，就不會成就現在的我，沒有以前的經歷，你會看不起很多人和事。若太快成功的話，就永遠不知自己有多不足，就是這個過程令我更加去努力。」

要堅持走下去，張達倫直言是不容易：「都會感到疲累，賺的錢又不多，就是那團火及那夥熱誠，加上不認輸的心態吧，其實相對其他人已很好彩，做了7年之後又遇到一些好角色，令我可以行第二步。」

可是，當事業未如意閎，張達倫當年因三叉神經線影響引致面癱，回想病發之時的病徵：「睡醒後覺得面頰有點麻痺，感覺怪怪，照鏡又覺得沒大問題，及至某一天面頰郁不到，飲水時會從嘴邊漏出來，因為肌肉已經沒力。」

張達倫即以中西醫及針灸治療，可是藝人始終最靠面口搵食，他坦言此病打擊了自信：「我生活規律，為何會突然這樣呢？食藥令面頰腫脹，幸好那時的角色戲份不多，大家也不太察覺，當時的自信是差了。」

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他續說：「要靠中醫調理，幸好那時候遇到一個好中醫，他知道我當時賺錢不多，當我世姪一樣說：『來啦，得架啦。』，直至現在依然幫我針炙。」

幸好終於捱過低潮期後，張達倫於2012年演《愛‧回家》的律師「嚴謹」，漸為觀眾認識，及至於劇集《好日子》裡升呢為第二男主角。

他說：「其實阿戚（戚其義）幫了我很多，給予我不少演出機會，但那時候我只得外表，根本沒信心。而拍攝《愛‧回家》是個轉捩點，令我明白到原來自己是可以，慢慢建立自信，之後可以嘗試下其他角色，『浸』的意思就是這樣。」

面對困難不放棄，定可以大步走過。

記者：游艾維

髮型：Wiltam@INDULGENCE SALON

服裝：Mr P by MR PORTER

埸地：The Wave

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