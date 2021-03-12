【源頭不明】12歲石硤尾白田天主教小學女學生確診　另有4名人士染疫包括麗澤樓保安、尚明樓居民

▲ 12歲石硤尾白田天主教小學女學生確診。（陳靜儀攝）

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（12日）新增60宗個案，當中54宗為本地個案，包括5宗源頭不明個案，另有6宗為輸入個案；「URSUS Fitness」群組新增47人染疫，累計共64宗確診個案；另有20多宗初步確診。

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5宗源頭不明個案方面，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，昨初步確診的12歲石硤尾白田天主教小學女學生，今日確診，住在南昌街鑽石樓，其家人亦初步確實，就讀學校需要接受檢測。

於在澤安邨麗澤樓57歲女保安同樣確診，居住深水埗福榮街13號，與15號屬同一幢大廈，上述兩個地點均曾被列為強制檢測大廈。

另有一位家庭主婦確診，住華景山莊11座，其一名友人亦於早前確診，兩人曾一同用膳。

一名於九龍觀塘宏照道企業廣場第五期2座上班的人士亦宣告確診，因屬源頭不明個案，上述須強制檢測，家住西貢藍塘澳5座，潛伏期曾與家人用膳和與數名朋友有攀石活動。

一名尚德尚明樓居民，在將軍澳中心展覽做維持秩序，3月11最後上班，同日出現病徵。

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記者：陳麗娜