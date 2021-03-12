【超市大搜查】日本雜誌比拼13款保濕精華　冠亞軍精華平靚正保濕力滿分價錢不過$200

▲ 日本雜誌比拼13款保濕精華。

日本雜誌《LDK》測試市面13款精華，比拼精華的保濕力、成分、易用性等，並排出名次。結果發現精華並非愈貴愈好，有大品牌的貴價精華保濕力比平價品牌低。

《LDK the beauty》評分標準分3個部份，包括保濕力、成分及易用性。

保濕力：將相同份量的精華塗上手臂，測試使用前、使用3小時後的皮膚水分含量。

成分：由專家檢視成分，對皮膚有效的成份加分，並留意成份會含具刺激性、敏感、含酒精等。

使用感：塗抹精華後等1分鐘，觀察有多少紙碎黏附在手。

第7至13位

第7至13位的保濕精華中，不乏著名牌子及熱門產品，例如One By Kose、肌研極潤，其至包括專櫃品牌Lancome。LDK測試結果顯示，這些產品的保濕力都較低。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

第1至6位

至於頭6位的保濕精華則不乏平靚正的牌子，頭1、2位的精華均介乎$100多港元，便宜也有好貨。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

日本皮膚專科醫生小林智子表示，因為戴口罩而長暗瘡的人愈來愈多，長暗瘡的原因是因皮膚皮脂過剩，所以使用油分較少的保濕精華，會比用含油份多的面霜和乳液更佳。

同場加映：14個功效顯著美白精華

水中銀（國際）生物科技有限公司（下簡稱水中銀）為市面26款暢銷美白精華樣本，進行毒性檢測，結果顯示，20個精華樣本被評為綠魚（代表品質卓越），當中有14個樣本獲功效顯著評價。另最貴專櫃樣本比最平開價樣本，價格相差逾12倍。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣