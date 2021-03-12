【Ursus Fitness群組】中環文員做檢測保安心　採樣站職員稱高峰時有近百人輪候

▲ 設於中環大會堂的流動採樣站，由朝早到下午均大排長龍。（黃傑偉攝）

本港今日（12日）新增60宗新冠肺炎確診，其中「Ursus Fitness」群組再增加47人染疫，累計64人中招，該群組更波及中環金融界，大批市民今日到設於中環大會堂的流動採樣站進行病毒檢測，由朝早到下午均大排長龍，最高峰時有近百人排隊檢測。

TOPick記者下午在中環現場所見，約有30至40人排隊輪候做檢測。居於中西區的黎先生在區內從事餐飲業，應僱主要求到檢測中心做檢測，對疫情有少許擔心，希望保安心。

半山梅道屋苑工程人員何先生，同樣應僱主要求做檢測，等候時間亦不算太長，認為政府安排不錯。在中環任職文職人員的楊小姐及李先生，均在中西區居住，對疫情爆發亦有少許擔心，所以一同前來做檢測以求安心，而因疫情關係目前公司安排「在家工作亅。

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採樣站職員則稱，數日前只有10多人排隊檢測，今日則有不少市民湧至，相信與健身群組有關，今早至中午最高峰時期，排隊巿民更延至的士站對開，目測接近100人。

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記者：黃傑偉