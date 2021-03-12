【親子本地遊】本地平價親子日營宿營$35起　西貢輕旅行黃昏獨木舟賞夕陽

▲ 本地平價親子日營宿營$35起，可以到西貢玩獨木舟賞夕陽。

疫情下的周末，家長們不妨安排一個本地「輕旅行」，既可遠離都市的煩囂，小朋友又可純粹玩樂，讓孩子來個宿營樂趣。保良局賽馬會北潭涌度假營位於有「香港後花園」之稱的西貢，環境優美，寧靜舒適，提供多項水陸康樂活動，是平價親子宿營之選。

保良局賽馬會北潭涌度假營推出一系列「海陸空」大自然全方位體驗親子活動，分別有紅樹林生態導賞、高空大鞦韆、黃昏獨木舟賞樂遊及野外大冒險等，另有一般球類活動、彈床和兒童繩網等，讓家長與小朋友在兩日一夜中大玩特玩。一家大細更可休息充足至下午才入營，盡玩營地多項特別活動，度過充實又有趣的兩日一夜。

兩日一夜建議行程︰

第一日行程建議

蹦極彈床︰全新特備活動，引入香港彈網會之彈床，小朋友可以體驗跳彈床的刺激感。（適合3歲或以上）

大鞦韆 ︰小朋友可嘗試挑戰自己，從高處一躍而下，享受彷如玩海盜船般刺激。（適合8歲或以上）

兒童繩網陣︰在繩網中攀爬穿梭，適合一眾喜歡挑戰、好動的小朋友。（適合4至12歲）

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黃昏獨木舟︰家長和小朋友會由有經驗的導師帶領泛舟，由北潭涌自然教育徑旁的河流出發，欣賞黃昏夕陽及紅樹林景色。（適合8歲或以上）

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晚餐︰家長和小朋友可享用營地餐膳或燒烤。

住宿︰度假營設有家庭營及團體營舍，單位內設備完善，設有電視機、梳化、獨立浴廁、雪櫃及風筒等，並提供無線網絡上網服務。

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第二日行程建議

動物家族︰小朋友自由選擇「策騎」小馬、斑馬及大象等不同動物造型坐駕，來個「動物賽跑」比賽。（適合2歲或以上）

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手搖船/水上獨木舟︰最受小朋友歡迎的水上活動，小朋友可作上手搖船或充氣獨木舟，在泳池中滑動。（適合3至8歲）

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消閒活動︰營地提供不同消閒活動及設施，包括球類活動、單車、卡啦OK、桌球、電子遊戲機等。

▲ 小朋友也可大玩不同的休閒活動。（梁節儀攝）

保良局賽馬會北潭涌度假營

地址︰西貢大網仔路530號

營費 假日 平日 日營 （09:00-16:00） $48 $35 下午營（15:00-22:00） $48 $35 黃昏營（14:00-22:00） $143 $117

營費（宿營） 假日 平日 星期日特惠住宿營 特選-團體營（住10人） $1,300 $1,020 $930 特選-家庭營（住4人） $776 $536 $480 賽馬會大樓 （一廳兩房住4人） $912 $624 $568

其他營費資料：【按此】

*價錢已包括營地分組活動及球類活動，特備活動需另購遊戲劵

遊戲劵收費︰



$100=4 個

$200=9 個

$300=15個

防疫設施



營友入營須預先登記個人資料或掃描「安心出行」二維碼，同時須量體溫、佩戴口罩及填寫健康申報表。

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記者：梁節儀