【虐殺女童】案中女童嚴重感染病癥普通家長亦能察覺　專家指至少應帶小朋友求診

▲ 5歲女童涉被親父及繼母謀殺，案件今於高等法院續審。(經濟日報資料圖片)

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（12日）於高等法續審，港大感染及傳染病中心總監何栢良以專家證人身份出庭作供，他在辯方盤問下指出，面對如案中女童一般的嚴重感染病癥，普通家長亦能察覺異常，即使家長不知醫學上嚴重性，亦至少會帶小朋友求醫。

代表父親的大律師吳政煌今盤問何栢良時問及，一般家長或照顧者是否或無法察覺小朋友受感染的癥狀，何則回應指根據他多年來的經驗，家長或照顧者會認知到。吳又指即使是醫生診症時，亦可能會忽略某些病癥而「睇漏眼」引致病人死亡，何回應指醫生診症跟家長照顧小朋友是有分別的，醫生初期斷症時只會跟病人接觸數分鐘，當下醫生或有可能誤判，但若然醫生發現小朋友出現無法站立或坐下、呼吸急促等情況，醫生亦會讓病人留院觀察。

吳續指，一般來說，家長或小朋友對病癥的描述是否完整，是取決於他們的表達能力、教育程度及家長與小朋友之間的關係等因素。何同意每個人的表達能力有差異，但若然照顧者很留意小朋友，自然能夠將其病癥詳細描述，相反，若然照顧者不理會小朋友死活，則未必能描述小朋友的身體狀況。尤其在虐兒個案中，照顧者通常更會說謊。

吳又問及對於欠缺醫學知識及衛生常識的家長，他們或會誤以為小朋友肚瀉只是失禁，何則表示不同意，並指正常和肚瀉的糞便有分別，普通人毋須受過醫學訓練都能分辨。吳續指即使普通人分辨到不同之處，他們亦未必知道醫學上的重要性，何則回應指正常的家長發覺有異常的話，會帶小朋友向醫生求診。

吳又指出根據何的專家報告，小朋友感染腸炎沙門氏菌後，其主要器官再出現二次感染的機會率僅200分之1。何回應指數據未必適用於Z身上，因為Z身上有兩個重要因素，包括Z因被虐待而胸腺萎縮，以致免疫力大大減低，以及Z身上有多處因虐打造成的傷勢，才引發二次感染。

吳質疑上述因素只有受過醫學訓練的人才察覺得到，何認為一般人或不知道胸腺這一點，但傷患處理不當會有感染，則是最普通不過的常識，尤其是在有大量傷口、傷口面積大、傷勢嚴重的情況下，普通人都會知道有高感染風險。案件明續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝