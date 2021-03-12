【Ursus Fitness群組】張竹君料健身中心已傳播多日出現二代感染　籲曾到港島區健身中心市民檢測

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情有升溫之勢，衞生防護中心公布，今日（12日）新增60宗確診個案，年齡介乎12至65歲，包括6宗輸入個案，其餘54屬宗屬本地個案，其中5宗不明源頭個案，其餘49宗與本地個案相關，包括「Ursus Fitness」群組增47人確診，包括40顧客和7名緊密接觸者；累計64人染疫，包括有7名員工涉教練和接待處職員、50名顧客和7名緊密接觸者確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，不希望今次群組爆發是第5波疫情的開始，希望盡快控制，惟今次牽涉的層面多和快，第一宗個案發生後，多宗個案相繼而來，反映健身中心已傳播多日，而有部分人接觸日與發病日相距只有1至3日，可以傳播幾代，目前已出現第二代傳播，不排除會再有第三代傳播，同時呼籲近日到過港島區健身中心的市民，留意身體情況，如果可以的話安排測試。

張竹君又指，群組與早前K11 MUSEA 明潮食館或銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳無關，相信今次傳播途徑涉人傳人，因為他們不是同一日到「Ursus Fitness」，但很多人會重複去，有人是單對單，亦有人一組人訓練牽涉數人至10多人，運動時亦沒有戴口罩和十分劇烈，相信這段接觸期間出現傳播；截至昨日，有360人要檢疫，另有450人要檢測。

她又指，今次追蹤較快是因為健身室有顧客名單，可以讓中心很快接觸其他顧客，並呼籲他們盡快做測試或送他們到檢疫中心，而安心出行亦幫助部分顧客記錄行程，因為很多時他們有很多活動，未必記起到訪地區。當他們確診後，中心翻查紀錄時，可以再三向他們了解其同行者，對追蹤工作有幫助，亦可以透過安心出行發放通知，讓其他市民知悉在某時間曾與確診者同處某一地方。

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記者：陳子謙