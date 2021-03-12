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【古仔受傷】古天樂拍戲右眼重創縫針　入行多年曾頸椎骨移位+生瘜肉

娛樂 18:16 2021/03/12

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古天樂拍戲時曾眼睛受傷。

由古天樂、韓庾、劉嘉玲等主演，導演周顯揚及杜致朗執導及編劇兼任監製的《真‧三國無双》將於4月上映，古天樂日前為影片在社交平台分享拍攝點滴，原來拍攝時古仔曾右眼受傷，更要在眼球縫針，但專業的古仔仍堅持演出。

古天樂昨日在社交平台，為《真‧三國無双》分享拍攝點滴。

古仔分享拍戲時受傷經過。（取自微博）

【達哥逝世】古天樂發文悼念吳孟達　古仔：精神永存經典作品

右眼球縫八針

古仔寫道：「可能各位古迷都有留意到電影《真‧三國無双》的宣傳已經開始，我飾演的呂布終於可以跟大家見面，拍攝的點滴又再重現腦海之中。」

古天樂分享：「當時更因右眼受傷，而要在眼球縫了八針，令我見識到原來眼睛一樣可以縫針，而且因為時間緊逼，我眼傷未癒又要到紐西蘭繼續拍攝，一切就像是昨天才發生的事。」

古仔將當日受傷經過輕描淡寫，但可以想像眼睛受創的痛楚，但專業的古仔強忍眼傷，仍繼續演出，演員精神令人敬佩。

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曾頸椎骨移位及生瘜肉

事實古天樂在演藝圈多年，多次因工受傷，除拍戲時試過被爆眼，亦試過傷及十字韌帶。

古仔身體亦曾幾度出現毛病，18年他曾表示生日後發現頸椎骨移位1cm，壓著神經線，即時決定到美國進行手術。

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古天樂曾分享自己患有瘜肉。

後來醫生在其的頸部位置鑲入鈦金屬，手術完成後後需要接近半年時間去休養。

古天樂又曾表示因為工作日夜顛倒，作息和飲食時間不穩定，做身體檢查時曾發現大腸有瘜肉，要做手術切除，幸好化驗後沒大礙，現時每隔兩年都會照腸鏡，確保身體健康。

同場加映：孟希璘訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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