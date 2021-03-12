【疫苗接種】首名69歲翁接種科興疫苗後面癱　衞生署指71人打針後不適至少2人與疫苗有關 

▲ 衞生署指71人打針後不適，至少2人與疫苗有關 。

新冠疫苗接種計劃上月26日展開，衞生署今（12日）公布第一期異常事件總結報告，指截至本月7日，署方共接獲71人接種疫苗後出現異常事件，經調查約20宗個案後，至少有2人被評估為與接種中國科興疫苗有因果關係，但署方強調須由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會再核實；署方亦披露一名69歲翁接種科興疫苗後，首宗出現面癱個案。

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯指，該名69歲翁3月6日下午12點50分於中央圖書館接種科興疫苗，2小時後左眼「合唔埋」，竪日因左邊面亦出現流口水情況到律敦治醫院急症室求醫，初步診斷為貝再起爾面癱，留醫一日後已出院。

被追問個案為何沒有即時通報，陳凌峯解釋指，「暫時未有足夠資料評定事件與獲苗接種有沒有關係，不想令市民恐慌，故冇特別拎出嚟講」，他又指需要再追查病人病歷，料下周一專家委員會開會後，將有初步結論。

根據衞生署數字，截至本月7日，共有1,207人接種首劑德國BioNTech疫苗，當中2人（0.166%）感異常但並無送院，另外累計有91,818人已接種首劑中國科興疫苗，當中69人（0.075%） 感異常，其中有2人死亡及47人要送院。47名送院人士中，包括30男17女，年齡介乎30至90歲，有25人均沒有損傷，其次各有5人分別有輕微損傷、短暫性病狀及顯著病狀，另有7人屬未知或不適用。

陳凌峯透露，共71宗接種疫苗後出現異常事件中，經署方調查約20宗個案後，至少有2人被評估為與接種中國科興疫苗有因果關係，其中一人為38歲男子，其2月28日於中央圖書館接種科興疫苗，半小時後感頭暈、頭脹，左上臂及下肢感無力，並出現高血壓；另一人為44歲男子，其上月27日於九龍灣疫苗接種中心接種科興疫苗後短時間內感呼吸不暢及心跳加速。由於2人不適與接種時間相近，署方初步認為「與免疫接種因果關係一致」。

至於一名90歲翁則於上月27日接種疫苗後，感頭暈並跌倒，導致左邊盤骨骨折，署方初步認為「與免疫接種因果關係不一致」，但強調該20宗經署方初步評定個案均須交由專家委員會下周一再核實。

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記者：鄧凱文