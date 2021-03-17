康文署推出「網上互動體育訓練課程」　在家運動無難度！

受疫情影響，不少朋友都會減少外出，實行居家抗疫；從而增加在家鍛鍊體能的機會，提升免疫力。為使大家留守家中仍能維持適量的運動，康樂及文化事務署（康文署）4月推出新一期的「網上互動體育訓練課程」，即日（17日）起接受報名。

10項運動可選 適合不同年齡人士

新一期「網上互動體育訓練課程」共有10項活動，除了健體舞、徒手健體、身心伸展、親子健體、太極、健體瑜伽和嘻哈舞外，還增設羽毛球、網球小將及乒乓球項目，介紹握拍、控球、步法、身體協調等基本技術。參加者完成球類運動網上課程後，稍後將會獲邀參與一節實習課，以實習課程中學到的技巧。

課程內容由相關體育總會設計，適合不同年齡人士參加。教練在網上平台以實時互動形式教學，讓參加者在家中進行體能運動，建立健康的生活模式。

（詳情請參閱康文署網頁：www.lcsd.gov.hk/tc/visavis）

今日起接受報名 先到先得

有興趣參加的朋友只要自備配有無線或有線寬頻網絡數據的電腦或電子器材（如平板電腦或手機），並下載Zoom軟件程式，即可在家中參與網上課程。此外，課程設有日間及夜間環節，以兩節或三節（每節1小時）的形式進行，即使需要上班、上學的朋友亦有機會參與。

新一期「網上互動體育訓練課程」於今日（17日）起接受報名，大家可於上午8時30分起，透過康體通網上服務（leisurelink.lcsd.gov.hk）報名，課程費用為20港元，名額先到先得。

如果想知道更多「網上互動體育訓練課程」的詳情，可瀏覽康文署網頁(www.lcsd.gov.hk/tc/visavis)，或致電2414 5555查詢。

「網上互動體育訓練課程」是康文署「寓樂頻道」「互動+01」系列的一項活動，透過一站式網上資訊學習平台，推廣康體與文化。

（特約）