【增肥大作戰】疫情下健身Youtuber被迫轉吃播　半年激增44磅8塊腹肌變1塊肥肚腩

▲ 健身Youtuber疫情下被迫轉吃播，半年激增44磅8塊腹肌變1塊肥肚腩。

南韓疫情持續，當局針對首都圈提升防疫等級，健身房需限制或停止營業。有韓國健身教練兼YouTuber因而大受影響，YouTuber「FITVELY」（핏블리）只好改變拍攝題材，轉做吃播挽留觀眾。不過放縱進食的後果就是身材走樣，短短半年他暴肥44磅。

▲ 身型在短短半年因吃播走樣。

健身教練FITVELY是健身室館長兼YouTuber，日前他於YouTube上傳影片分享自己近況，表示自去年9月起，當政府宣布限制健身室等室內體育設施營業，心情鬱悶的他只好買咖啡、坐在路邊吃馬卡龍煩惱人生。

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本來頻道上會經常分享健身教學影片，甚至請過南韓藝人HAHA一起做運動。

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但疫情下他只好轉型做吃播，每次拍片都會進食大量美食，如大量炸雞、炸薯片、Pizza、辣炒年糕、炸熱狗、蛋糕等。

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結果短短半年，他便從83公斤（182.6磅）激增至103公斤（226.6磅）。他坦言吃播加上經常叫外賣，一個月花費已高達130萬韓元（約8847港元），導致身材走樣。

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他表示，之後會開始減肥計劃，讓身材重回健身室停業前的「顛峰」狀態，同時他也於2月公佈一項新計畫，他會與3名「重量級」女Youtuber拍攝同居減重影片。

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責任編輯：羅嘉欣