  • 23°C
香港時間 : 2021312日 (週五) 20:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園

教育 19:49 2021/03/12

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

台灣一名爸爸被兒子的中文造句功課爆秘密。

不少家長都會幫小朋友核對功課，台灣一名爸爸在幫兒子對功課時，發現兒子大爆他的尷尬事，不幸中的大幸是剛好今次由他核對功課，而不是太太，否則隨時引起夫妻不和。

造句寫下爸爸日常

該名爸爸9日（周二）在facebook群組「爆怨公社」發帖，分享兒子的中文作業造句，當網民以為又是「考起家長」的艱難題目的時候，卻發現是小朋友「童言無忌」，無意間將爸爸的日常化為中文造句功課的內容，變爆料告知老師及媽媽。

爸爸分享照片展示了小孩的中文功課，造句練習第一題是考「遞進造句」的「不僅……還……」，小朋友寫下的作句非常惹笑，他以爸爸為文句的中心，寫下爸爸的日常︰

爸爸不僅看手機，還再（在）手機裡看美女。

小朋友果然童言無忌，將爸媽的日常加入造句練習中。（圖片︰爆怨公社）

該爸爸用「…………」展示無奈，他在帖文更加了hashtag，指出幸好是他檢查功課「還好他老子有檢查作業習慣」，萬一真的讓老師發現，他的形象會受損，不敢去學校，他指「不然以後不敢踏入校園」，爸爸最後抵笑地大讚兒子是「造句神童」。

網民取笑爸爸

有關帖文引起網民一起湊熱鬧「食花生」。小朋友第2題的造句題要用「一掃而空」，其實亦無意間爆出媽媽的真正形象，似乎媽媽是嚴母，會禁止兒子打機，更會發怒掃掉遊戲機，「媽媽把我的電動一掃而空。」，就此，有網友笑說此句應該變成：「媽媽把爸爸的手機一掃而空。」才對。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映︰【湊得輕鬆啲】做功課寫字馬馬虎虎　心理學導師教字跡分析了解孩子情緒

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【星二代學校】周汶錡混血大仔寫中文字體端正　兩兒讀天主教聖瑪加利大幼稚園升小有優勢
今日 17:09
【星二代學校】周汶錡混血大仔寫中文字體端正　兩兒讀天主教聖瑪加利大幼稚園升小有優勢
【學生福音】小學師生簽協議晚上9時後不做功課　家長毋須核對作業壓力大減
10:40 2021/03/05
【學生福音】小學師生簽協議晚上9時後不做功課　家長毋須核對作業壓力大減
【深情作文】小一生作文記癌父臨終話感動評判　7歲兒靠亡父美麗謊言活下去
18:31 2021/03/04
【深情作文】小一生作文記癌父臨終話感動評判　7歲兒靠亡父美麗謊言活下去
小學 中文科 中小學教育 家庭教育 家庭關係 爸媽心聲 網絡熱話 台灣

最高瀏覽

【令人心痛】OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒　單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚
15:50 2021/03/11
【令人心痛】OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒　單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚
【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
14:21 2021/03/10
【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
【Ursus Fitness群組】消息：多間國際學校家長屬密切接觸者　亦有投資銀行及跨國律師行職員
23:23 2021/03/11
【Ursus Fitness群組】消息：多間國際學校家長屬密切接觸者　亦有投資銀行及跨國律師行職員