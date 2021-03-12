【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園

▲ 台灣一名爸爸被兒子的中文造句功課爆秘密。

不少家長都會幫小朋友核對功課，台灣一名爸爸在幫兒子對功課時，發現兒子大爆他的尷尬事，不幸中的大幸是剛好今次由他核對功課，而不是太太，否則隨時引起夫妻不和。

造句寫下爸爸日常

該名爸爸9日（周二）在facebook群組「爆怨公社」發帖，分享兒子的中文作業造句，當網民以為又是「考起家長」的艱難題目的時候，卻發現是小朋友「童言無忌」，無意間將爸爸的日常化為中文造句功課的內容，變爆料告知老師及媽媽。

爸爸分享照片展示了小孩的中文功課，造句練習第一題是考「遞進造句」的「不僅……還……」，小朋友寫下的作句非常惹笑，他以爸爸為文句的中心，寫下爸爸的日常︰

爸爸不僅看手機，還再（在）手機裡看美女。

▲ 小朋友果然童言無忌，將爸媽的日常加入造句練習中。（圖片︰爆怨公社）

該爸爸用「…………」展示無奈，他在帖文更加了hashtag，指出幸好是他檢查功課「還好他老子有檢查作業習慣」，萬一真的讓老師發現，他的形象會受損，不敢去學校，他指「不然以後不敢踏入校園」，爸爸最後抵笑地大讚兒子是「造句神童」。

網民取笑爸爸

有關帖文引起網民一起湊熱鬧「食花生」。小朋友第2題的造句題要用「一掃而空」，其實亦無意間爆出媽媽的真正形象，似乎媽媽是嚴母，會禁止兒子打機，更會發怒掃掉遊戲機，「媽媽把我的電動一掃而空。」，就此，有網友笑說此句應該變成：「媽媽把爸爸的手機一掃而空。」才對。

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責任編輯︰王明芳