【8.18集結案】余若薇代表黎智英結案陳詞　余指黎智英未預期遊行未經批准

▲ 資深大律師余若薇(右)今代表黎智英進行結案陳詞。(經濟日報資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英等共7人，涉於2019年8月18日港島遊行而被控組織未經批准集結一案，今（12日）於灣仔區域法院續審。資深大律師余若薇代表黎智英結案陳詞指，維園當時站滿人，為安全原故及避免發生人踩人，被告有必要帶集會參與者離開維園，而當陳晧桓指示流水式散去，如果警方不同意，可即時發出通知，惟警方及後封路讓集會人士離去，不應預期當時黎智英會知悉有關遊行未經批准；案件押後至下周一(15日)續審。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲），均否認組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪；同案被告梁耀忠（67歲）及區諾軒（33歲）已認罪，保釋候判。

代表黎智英的資深大律師余若薇今結案陳詞指，案發當時維園站滿集會人士，為安全原故及避免發生人踩人事件，被告有必要帶參與者離開維園，而且活動主辦方民陣的召集人陳晧桓亦向集會人士指出，為了讓其他參與者進入維園，請現場人士跟隨立法會議員流水式離開。

余續指，陳晧桓當時指流水式散去是警方指示，如果警方不同意，可即時發出通知，加上警方其後封路讓集會人士離去，不應預期當時黎智英會知悉有關遊行未經批准。

余又指，對庭上各名警察證供的可信性提出質疑，指警方收到申請後，沒有就當日遊行作風險評估，不符合內部指引，指警方應在評估後確認風險無法排除，才會反對遊行。控方就此提出質疑，指辯方早前已表明不會挑戰警方反對遊行決定。

法官亦質疑辯方就這方面，並未向各證人指出辯方案情。余則回應指，她提出這點只是挑戰證人可信性，又指辯方盤問時曾問及證人，而各證人均供稱沒有為遊行作風險評估。案件押後下周一(15日)續審。

控罪指，9人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。當中區諾軒及梁耀忠已承認控罪，准保釋候判。

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記者：王仁昌