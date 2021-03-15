【抑鬱疑雲】韓劇女星河智苑IG頻曬詭異畫作　疑陷抑鬱精神狀況令人憂慮

▲ 韓劇女星河智苑IG頻曬詭異畫作，精神狀況令人憂慮。

42歲韓國知名女星河智苑（本名：田海林）出道超過20年，憑著《秘密花園》、《當王子愛上女軍官》、《奇皇后》等劇集一直維持著高人氣。然而，近日有網民發現，河智苑在IG上的動態有別過往，尤其一連發布了多張詭異風格的畫作，都令人擔心她的精神和情緒狀況。

河智苑活躍在IG發布近況，以往多數走溫馨和諧畫風，分享一些生活點滴、工作情形，但近日卻陸續上載一些風格詭異的畫作，色彩混濁，部分意義未明，似壓抑著情緒，令網民憂心她的情緒狀況。

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有網民憂心，河智苑是受到摯親相繼在兩年之間離世，影響情緒。2016年，河智苑的父親因心臟麻痹突然離世；然後她的演員弟弟、曾演出過《成均館緋聞》的田汰遂，也在2018年1月21日自殺身亡，享年33歲。當時韓國媒體報道，田汰遂本身患有嚴重抑鬱症。

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自弟弟離世後，河智苑大受打擊，即時停工，親送弟弟走最後一程，並隱身數個月後才重返熒幕。雖然網民一度憂心河智苑的精神狀況，但從她最近分享的帖文，看似又回復正常，重返生活正軌。

每100人中有3人患抑鬱

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者；但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。若果出現多項症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

1分鐘自測是否患上抑鬱症

如果你曾經兩星期差不多大部分時間出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2）：

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責任編輯：羅嘉欣