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【7.21暴動案】控方指片段顯示45名白衣人衝入元朗站出口　1名事主遭14名白衣人襲擊

社會 19:00 2021/03/12

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7.21元朗暴動案今於區域法院續審。(經濟日報資料圖片)

前年7.21元朗白衣人涉暴動事件，6名涉案被告否認暴動等6罪，案件今（12日）於區域法院續審。控方總結片段時指，有片段拍攝到曾有45名白衣人經元朗 J 出口捲閘衝入元朗站，及後3分鐘內共有8名事主遇襲，其中1名事主曾分別被14名白衣人襲擊。

事主N今出庭作供，他供稱在案發當晚在英龍圍附近見白衣人後曾報警，但電話無法接通，他便聯絡相熟的警員朋友，然後望上上層的 J 出口，看見白衣人拉起J出口捲閘。

N又指，有白衣人追打身穿黑衣的人，2名男子倒地流血，他上前喝止，另有1名身穿粉紅色上衣的男子被圍毆，他上前保護時亦遇襲，頭部受傷。他看見粉紅色上衣的男子手肘疑似骨折，他便將對方拉入防火門內等候警員到場，及後消防員到場，他便離開。

控方播放現場片段，指曾有45名白衣人經J出口捲閘衝入閘內，並指其中一段拍攝著K出口的閉路電視片段畫面顯示，在3分鐘內有8名事主受襲，而其中一名事主曾分別被14名白衣人襲擊，證人N則曾被3名白衣人襲擊。案件下周一（15日）續。

涉案6名被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪受審。

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記者：林欣樂

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