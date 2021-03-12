廉署拘捕24人涉嫌串謀以貪污詐騙手段「套丁」　據了解被捕人涉「村屋大王」王光榮

▲ 廉署就一個位於元朗的丁屋地產發展項目懷疑涉及貪污詐騙進行調查，近日進行代號「芒草」行動，先後拘捕共24人，包括地產發展商負責人、丁屋申請人及中間人。（資料圖片）

廉政公署發言人晚上回應傳媒查詢，證實廉署就一個位於元朗的丁屋地產發展項目懷疑涉及貪污詐騙進行調查，近日進行代號「芒草」行動，先後拘捕共24人，包括地產發展商負責人、丁屋申請人及中間人。



廉署表示，早前接獲貪污投訴，指稱有地產發展商、中間人及原居民，涉嫌串謀以貪污詐騙手段「套丁」，並在申請興建丁屋時向地政總署作出虛假聲明，訛稱有關原居民是某地段的唯一合法註冊業權人，宣稱地產發展商與原居民之間沒有達成任何協議，以轉移或處置有關原居民發展該地段的權利。



廉署經調查後發現，有關地產發展商涉嫌透過中間人，以數萬元至數十萬元不等向元朗區的原居民收購丁權，然後集中發展為一個大型地產項目圖利，懷疑當中有人提供或收受利益以及串謀詐騙。廉署在行動期間搜查了多個地點，包括該地產發展商及一間律師行的辦公室。



據了解，被捕人之一是前元朗區議員王威信父親、有「村屋大王」之稱的王潘律師行創辦人王光榮，而其次子王德信亦在行動中被捕。

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記者：徐紹軒