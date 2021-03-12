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【合約糾紛】指遭無理終止合作索償　分銷商控日清敗訴

社會 20:00 2021/03/12

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香港分銷商指控日清無理終止合作今於高等法院被裁定敗訴。(經濟日報資料圖片)

日清出前一丁香港分銷商與生產商疑發生合作糾紛。分銷商指與生產商合作近50年，沒有簽訂任何書面協議，卻於2016年被無理終止合作關係，分銷商要求賠償3年純利損失等共逾4,400萬港元，案件早前於於高等法院審結，法官今(12日)頒下判詞裁定分銷商敗訴。

原告榮興（1956）有限公司，答辯人為日清食品有限公司。原告早前於聆訊指，與答辯人自1968年開始合作關係，雙方已合作逾48年，並沒有簽訂任何書面協議。原告指作為答辯人的分銷商，原告的工作包括到貨倉取貨，與零售商包括超級市場及餐廳等洽商。惟於2016年原告被終止合作關係，亦沒有給予3年通知期，要求作出賠償。

答辯人一方則指，與原告從沒有達成任何口頭協議，並指香港三菱商事會社有限公司才是答辯人分銷商，並早於1980年代簽訂協議，而原告是向香港三菱取貨，故其的角色只是次分銷商，答辯人指沒有任何文件或證據證明原告說法，指給予2.5個月通知期屬合理。

法官於判詞中指，原告未能就所指的口頭協議提出證據，包括沒有任何文件，亦沒有任何證人就此給予直接證供，以證明有關口頭協議達成之時間及地點，而所謂的協議的隱含條款亦不清晰。法官認為原告未能證明有關口頭協議存在，亦沒有證供證明有關不能少於3年的通知期說法，因此裁定原告敗訴。

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記者：林育慧

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