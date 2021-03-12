梁美芬︰經民聯「精英多」不擔心　田北辰︰議席平均分布給人「印象好啲」

▲ 經民聯立法會議員梁美芬稱，在人大完善香港的選舉制度後，相信會吸引黨內更多人才參選立法會選舉。（經濟日報資料圖片）

全國人大會議昨日高票通過完善本港選舉制度決定草案，立法會議席將從70席增至90席，由3個界別組成，包括選委會界別、功能界別，以及地區直選界別。不過，人大尚未說明3個界別的議席分布比例，仍有待中央拍板。

坊間盛傳，地區直選界別有可能減少至20席或30席，意即政黨參選人晉身議會，將會面臨更大的競爭。不過，經民聯立法會議員梁美芬就表示「毫不擔心」，直言經民聯內有芸芸精英，在人大完善香港的選舉制度後，她相信會吸引黨內更多有能之士參選立法會選舉，而經民聯亦會從不同的途徑，推薦更多的人才參選。

對於地區直選的議席分布，身兼港區人大代表的實政圓桌立法會議員田北辰認為，若議席可平均分配予3個界別，做到「均衡參選」的話，「畀人嘅印象好啲」，但他直言不清楚中央最後的決定為何，因為中央要考慮的因素太多。不過，他支持在立法會新增選委會界別，認為這個界別的出現可作為「中間人」，協助當局在議會內獲得足夠票數，通過一些在直選和功能界別議員中存在爭議的議案，例如修訂最低工資、稅制改革、取消強積金對沖及劏房租務管制等。

另一民建聯立法會議員就估計，北京拍板「234」方案的機會較大，認為現時中央希望將各個界別的人才選入立法會內，讓議會可存在更多不同聲音。