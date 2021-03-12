【數碼港網上招聘博覽】數碼港網上招聘博覽首日吸引逾2,000名參加者　宣佈4月推出「iTalent」招聘平台助企業物色人才【內附招聘詳情】

▲ 數碼港今天起一連兩天(3月12日及13日)舉辦「數碼港虛擬互動招聘博覽」，反應熱烈，首日吸引逾2,000名參加者，至今已錄得超過26,000瀏覽量。（數碼港提供）

數碼港今天起一連兩天（12日及13日）舉辦「數碼港虛擬互動招聘博覽」，反應熱烈，首日吸引逾2,000名參加者。進一步滿足企業對創科人才的需求，數碼港宣佈在今年4月推出全新創科人才綜合招聘平台「iTalent」，協助數碼港社群企業物色合適人才，並為有志投身創科行業的青年提供入行機會，持續為創科生態圈發掘人才、吸納新血。

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招聘博覽有170間大型企業、科技公司及初創公司，包括Amazon Web Services、香港寬頻等，涵蓋金融科技、智慧生活人工智能及大數據、區塊鏈和網絡安全等範疇，合共提供逾1,300個創科相關職位。

聘博覽今年更提供超過200個與拓展大灣區業務相關的職位空缺，並新增「大灣區青年就業計劃」虛擬專題展位，數碼港社群公司更透過該計劃提供逾80個職位，方便有志到內地發展的求職者了解更多大灣區的創科潛力。

為了進一步連繫創科業界與求職者以及培育創科人才，數碼港宣佈將與社群初創GetLinks合作，於4月推出數碼港創科人才綜合招聘平台iTalent。該平台將持續開放予公眾，並供超過1,600間數碼港社群的成員使用，讓他們透過iTalent多功能平台，發佈職位空缺及獲推薦求職者，以具成本效益的方式配對合適人才，協助企業紓緩招聘人才的困難。平台亦獲得12所大專院校支持，為畢業生尋找工作機會。

另外，數碼港亦積極推動數碼轉型，鼓勵僱員提升數碼技能。數碼港將與僱員再培訓局合作，為完成創科相關培訓課程的畢業生提供實習機會，讓他們於創科行業汲取實戰經驗。

數碼港主席林家禮博士表示，數碼港一直積極協助有意投身創新科技領域的人士一展所長，今次推出創科人才綜合招聘平台iTalent，一方面匯聚科技專才，讓包括大專院校畢業生在內的求職者，更易掌握最新市場趨勢，鼓勵他們投身創科，同時協助初創降低招聘成本，藉此加快推動本港數碼轉型及香港創新科技發展。

數碼港虛擬互動招聘博覽2021詳情 日期：2021 年 3 月 12 至 13 日 (星期五、六)（平台將開放至4月中，供用戶繼續申請職位空缺及重溫講座內容）

時間：上午 11 時至下午 6 時

內容：超過170家公司提供逾1,300個職位空缺；傑出商業領袖對話環節；超過50個職業論壇及招聘講座；免費職業生涯評估及履歷諮詢

費用：全免

報名連結：https://hkcyberport.vfairs.com

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記者：曾卓鋒