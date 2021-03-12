考評局提醒各傳媒不得公開DSE審題委員會成員人數及背景等資料　未經授權報道或招民事責任

▲ 考評局今日（12日）向傳媒機構發信，提醒文憑試試卷製作的資料屬高度機密，未經授權報道可能引致民事責任。（資料圖片）

早前有匿名投訴指，今屆文憑試歷史科審題委員會中，有4人由教育局提名，其中2人姓名與現職教育局人員相同。考評局今日（12日）向傳媒機構發信，指對於有關匿名消息涉嫌透露的資料，不會予以任何確認或評論，又提醒文憑試試卷製作的資料屬高度機密，未經授權報道可能引致民事責任。

考評局指，文憑試試卷製作的資料，包括審題委員會成員數目、成員身分、個人/專業背景及其他足以識別成員個人身分的資料等，皆屬機密，在公開考試前後均必須保密，以免審題委員會成員受到滋擾，亦避免引起公眾人士質疑公開考試擬題工作之保密。

考評局續指，根據《香港考試及評核局條例》第15條，所有獲考評局委任或聘用的人員均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密。任何人士違反相關的保密條文等屬犯法，一經定罪可被判罰款及監禁6個月。此外，在未經考評局授權下透露考試機密資訊可能引致民事責任。

考評局提醒傳媒機構，當接收到任何有關文憑試機密資料，在未獲考評局事先書面授權前，不能以任何形式發表、分發、出版及複製。

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責任編輯：徐紹軒