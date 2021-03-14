【亞博社區治療】患者難忘生日獲醫護送上蛋糕　醫管局護士：病人心理需要同樣重要

▲ （陳國峰攝）

醫管局亞博館社區治療設施專門接收病情穩定的新冠病人，本月13日起轉為備用狀態。有在亞博館接受治療、已康復的病人表示，最難忘有醫護人員在他留醫期間為他慶生，讓他不再害怕留院。有醫護人員就指，除了照顧病人身體健康，也要照顧病人的心理需要。

20歲的周先生於去年12月感染新冠肺炎，被送到亞博館社區治療設施。周先生說，這是他第一次到醫院治療，一開始感到很害怕，但醫護人員對他很友善，而亞博館的設施亦不錯，令他改觀。周先生留醫約10天，期間度過了聖誕及除夕，亦迎接了20歲的生日，他說難忘醫護人員為他送上驚喜。

護士知我生日，特意買了蛋糕請我吃，又為我唱生日歌，感覺很驚喜。

其中一位照顧他的護士是九龍醫院精神科註冊護士林成均。林成均12月初開始於亞博社區治療設施工作，每日都會透過視像電話與病人聊天，了解他們的身體狀況，她表示，當日見到周先生的生日日期，一班同事忽發奇想要為他慶生，特意到餐廳買了一個小蛋糕，送入感染區，再透過視像通話唱生日歌。林成均說，除了要照顧病人身體，醫護人員亦想盡力滿足病人的心理上的需要。

▲ 林成均(右)指，想盡力滿足病人的心理上的需要。（陳國峰攝）

醫院管理局經理（護理）陳淑敏就指出，由於留醫在亞博館的病人病情穩定，通常年紀較輕又「龍精虎猛」，因此有人會覺得自己被困及受到很多限制。醫管局因此安排醫護人員每日與病人聊天：

醫護人員久而久之會與病人建立良好關係，好像聽到你的聲音就覺得安樂點，對病人來說是一個心靈關顧。

醫管局亦安排一些有助促進病人身心健康的活動，例如摺紙、耍八段錦，聖誕節及農曆新年間，亦準備了糖果及揮春，令病人留醫時都可感受節日氣氛。

▲ 陳淑敏指，醫管局安排有助促進病人身心健康的活動。（陳國峰攝）

統籌亞博館社區治療設施項目的天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，醫護人員都抱著「盡力做」的心態工作，亦用心關懷病人。他憶述，不少家庭被分散在不同醫院內治療，醫護團體很落力在疫情緩和時令病人「一家團聚」，可以留在同一個病房治療：

我可能一萬個理由不幫助他們，但我只是想到要盡量幫他們。

仍留醫於亞博館社區治療設施的病人，已在12日轉移至北大嶼山醫院香港感染控制中心，亞博館轉為備用狀態。

亞博館社區治療設施內的情況：

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記者：黃悅晴