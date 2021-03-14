【亞博社區治療】解決少數族裔患者語言及飲食需求　醫管局聘用翻譯員及印度裔廚師

▲ （陳國峰攝）

醫管局亞博館社區治療設施本月13日起轉為備用狀態。該處在第三波及第四波疫情期間接收病情穩定的新冠病人，當中不少是少數族裔人士。有醫護人員憶述，有病人不會說廣東話及英文，要靠手提電話翻譯程式與他們溝通。醫管局亦指，為配合少數族裔的飲食需要，特意安排印度裔廚師。

本港第四波疫情中不少染疫人士為少數族裔，天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，醫護團體花了不少心思去配合他們的飲食。李立業說，當時社區治療設施提供的食物都是「平常的茶餐廳食物」，由於有不同的少數族裔人士，如印度裔、巴基斯坦裔、尼泊爾裔，醫護團體擔心食物會不對口味，當中亦有病人不吃豬肉，最後安排一名印度裔廚師與病人溝通，配合他們的飲食需要。

▲ 李立業表示，花了不少心思處理少數族裔人士的飲食。（陳國峰攝）

為了應對治療設施內為數不少的少數族裔病人，李立業表示，醫管局調派兩名不同國籍的支援職系員工，包括一名巴基斯坦裔及一名尼泊爾裔員工，來處理翻譯問題。

負責照顧確診病人的九龍醫院精神科註冊護士林成均就說，與少數族裔病人溝通遇上挑戰，有些年長的少數族裔人士不會講廣東話及英語。

我着上全套的保護裝備，只露了一對眼，與病人通常只有眼神交流，(遇到語言不通的病人)就會做多些身體語言，有時會用手機翻譯軟件溝通。

很幸運地，亦會有些年輕的少數族裔病人會說英文，願意一字一句幫忙翻譯。林成均笑稱，病人都有互助精神，每次需要翻譯都會請同一位年輕病人幫忙。

▲ 林成均（右）指，有些病人不會說廣東話或英文，溝通有困難。（陳國鋒攝）

醫院管理局經理（護理）陳淑敏表示，為了讓病人了解亞博館內病人需用到的設施，局方亦找了技術支援，協助製作多語廣播、小冊子、海報等，稱讚員工十分盡心盡力。

負責統籌亞博館社區治療設施項目的李立業說，由去年11月底重啟開始，第四波疫情中處理約3千名確診人士，應付了本港約6成確診個案。在投入服務期間，共有28名醫生及約130名護士參與運作，李立業指，很高興亞博館社區治療設施成功幫助香港渡過疫情高峰的一段艱難時刻，現時雖處於備用狀態，但有需時仍可以重啟。

有康復者表示，難忘醫護人員在留醫期間為他慶生，有護士稱想滿足病人心理需要，詳情即看【下一頁】

亞博館社區治療設施的情況：

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記者：黃悅晴