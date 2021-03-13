【膠樽生產者責任制】環團綠惜地球倡「按樽」取代回贈　指「一毫的回贈價值顯然微不足道」

▲ 環保署早前展開「塑膠飲料容器生產者責任計畫」公眾諮詢，建議市民回收每一個膠樽回贈一毫。(資料圖片)

環保署早前展開「塑膠飲料容器生產者責任計畫」公眾諮詢，建議市民回收每一個膠樽回贈一毫，不過環團綠惜地球指出，不少環團均認為回贈金額過低，效果存疑，難喚起市民參與的動力；且「回贈」與「按樽」造法稍有不同，於外國行之有效的例子並不是港府建議使用的「回贈制」，建議港府參考海外國家的「按樽制」，並提高誘因，以提高塑膠回收效果。

綠惜地球表示，2019年香港塑膠飲料容器棄置量達15.5億個，惟PET飲品膠樽的出口回收率少於0.5%，意味著每100個膠樽，不到一個膠樽可以回收。政府在「塑膠飲料容器生產者責任計劃」採用的「回贈制」建議向每個容器回贈一毫。團體認為，外國行之有效例子，並不是採用港府建議使用的「回贈制」；且一毫的回贈價值顯然微不足道，相信只會對拾荒者及基層人士帶來吸引，但對大部分中層或以上階層欠缺吸引力，無助提升回收狀況低微的情況。

另外，計劃並無定明回收目標，日後難以判斷計劃的成效；最後是政府提出的方案只針對膠樽責任，未有涵蓋紙包以及其他物料的容器，憂慮會增加飲品產生商改用其他材料風險。

對於「回贈制」與「按樽制」的區別，綠惜地球高級項目主任劉兆朗坦言，按樽制與回贈意義大不同，前者是指消費者在購買飲料時繳付按瓶費， 回樽時退還，有承擔污者自付的責任。即使提高按樽費用，只會增加回樽誘因，只要退還，也不會傷及消費者荷包。反而回贈的做法，感觀上像是生產商提供了優惠，實際上把消費者應有的責任淡化了，結果無法拉高回收成效。

相反「按樽制」會由消費者在購買飲料時繳付按瓶費，並會在回樽時退還相關按金，有承擔污者自付的責任，而且每個膠樽會向消費者退還五毫以上的按金，會更容易促成市民參與的誘因，預料計劃可達至塑膠回收量達七成或以上的目標。

團體又舉例指，德國、挪威、美國的紐約，以及澳洲新南威爾士等，各國訂定的按樽金額，亦由最低約3毫港元至最高的2.2元不等，平均回收率可達八成以上。

▲ 歐美各地按樽制成效。

資料來源：綠惜地球

環保署回覆查詢時指，每個回贈一毫的水平是經考慮一籃子因素而訂，包括本地可回收物的市場價值，例如每個飲料鋁罐約五仙港元、本地私人機構推出的塑膠飲料容器回收項目及入樽機先導計畫回贈水平等，認為具一定市場吸引力，政府會聽取公眾和業界意見，及考慮本地回收市場的情況，再釐定合適的回贈水平。

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記者：洪芷晴