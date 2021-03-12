【確診大廈】Ursus Fitness群組染疫人數擴大　半山區14大廈中招

▲ 羅便臣道雍景臺。

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（12日）新增60宗確診個案，年齡介乎12至65歲，包括6宗輸入個案，其餘54屬宗屬本地個案，其中5宗不明源頭個案，其餘49宗與本地個案相關，包括「Ursus Fitness」群組增47人確診，包括40顧客和7名緊密接觸者；累計64人染疫，包括有7名員工、50名顧客和7名緊密接觸者確診；亦有10多宗初步確診個案屬於今個群組。

中西區(30)

半山區嘉麗苑

半山區高士台第一座

半山區錦園大廈Ｂ座

半山區蔚華閣

半山區羅便臣道1A號

半山區羅便臣道44號

半山區雍景臺第二座

半山區興華大廈M座

半山區高士台第一座

半山區殷樺花園第一期

半山區嘉和苑

半山區秀麗閣

半山區羅便臣道31號

半山區帝景園第2座

西營盤蔚峰

西營盤華輝閣

西營盤東邊街36號

西營盤聯威商業大廈

西營盤英華閣

西營盤萬林閣

西營盤真光大廈

西營盤高街21號

石塘咀活託邦

石塘咀高雅大廈

堅尼地城華寶大廈

堅尼地城卑路乍街1 77-185號西環新樓

中環士丹頓街32A32C號

中環擺花街9號

中環歌賦街41號

上環暢園

南區(3)

薄扶林碧瑤灣第27座

赤柱翠屋

赤柱富豪海灣

東區(6)

北角迦南樓

北角雲峰大廈

北角海璇第6座

北角書局街1-25號美輪大廈

西灣河嘉亨灣第五座

柴灣康翠臺第1座

灣仔區(2)

跑馬地藍塘道1號藍塘大廈

跑馬地山村閣A座

深水埗區(4)

深水埗南昌街195-199號鑽石樓

深水埗福榮街13號

深水埗李鄭屋邨和睦樓

深水埗福榮街15號

葵青區(1)

葵涌華景山莊第十一座

荃灣區(1)

馬灣珀麗灣第二十座

觀塘區(1)

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍第三座

大埔區(1)

大埔樟樹灘

將軍澳區(3)

將軍澳日出康城5期 A MALIBU 1A座

將軍澳藍塘傲第5座

將軍澳尚德邨尚明樓

九龍城區(1)

何文田帝庭園第五座

▲ 帝景園

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責任編輯：蘇文軒