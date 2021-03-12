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【確診大廈】Ursus Fitness群組染疫人數擴大　半山區14大廈中招

社會 23:13 2021/03/12

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

羅便臣道雍景臺。

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（12日）新增60宗確診個案，年齡介乎12至65歲，包括6宗輸入個案，其餘54屬宗屬本地個案，其中5宗不明源頭個案，其餘49宗與本地個案相關，包括「Ursus Fitness」群組增47人確診，包括40顧客和7名緊密接觸者；累計64人染疫，包括有7名員工、50名顧客和7名緊密接觸者確診；亦有10多宗初步確診個案屬於今個群組。

中西區(30)

  • 半山區嘉麗苑
  • 半山區高士台第一座
  • 半山區錦園大廈Ｂ座
  • 半山區蔚華閣
  • 半山區羅便臣道1A號
  • 半山區羅便臣道44號
  • 半山區雍景臺第二座
  • 半山區興華大廈M座 
  • 半山區高士台第一座
  • 半山區殷樺花園第一期
  • 半山區嘉和苑
  • 半山區秀麗閣
  • 半山區羅便臣道31號
  • 半山區帝景園第2座
  • 西營盤蔚峰
  • 西營盤華輝閣
  • 西營盤東邊街36號
  • 西營盤聯威商業大廈
  • 西營盤英華閣
  • 西營盤萬林閣
  • 西營盤真光大廈
  • 西營盤高街21號
  • 石塘咀活託邦
  • 石塘咀高雅大廈
  • 堅尼地城華寶大廈
  • 堅尼地城卑路乍街1 77-185號西環新樓
  • 中環士丹頓街32A32C號
  • 中環擺花街9號
  • 中環歌賦街41號
  • 上環暢園

南區(3)

  • 薄扶林碧瑤灣第27座
  • 赤柱翠屋
  • 赤柱富豪海灣

東區(6)

  • 北角迦南樓
  • 北角雲峰大廈
  • 北角海璇第6座
  • 北角書局街1-25號美輪大廈
  • 西灣河嘉亨灣第五座
  • 柴灣康翠臺第1座

灣仔區(2)

  • 跑馬地藍塘道1號藍塘大廈
  • 跑馬地山村閣A座 

深水埗區(4)

  • 深水埗南昌街195-199號鑽石樓  
  • 深水埗福榮街13號
  • 深水埗李鄭屋邨和睦樓
  • 深水埗福榮街15號

葵青區(1)

  • 葵涌華景山莊第十一座

荃灣區(1)

  • 馬灣珀麗灣第二十座

觀塘區(1)

  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍第三座

大埔區(1)

  • 大埔樟樹灘

將軍澳區(3)

  • 將軍澳日出康城5期 A MALIBU 1A座
  • 將軍澳藍塘傲第5座
  • 將軍澳尚德邨尚明樓

九龍城區(1)

  • 何文田帝庭園第五座 

帝景園

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責任編輯：蘇文軒

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