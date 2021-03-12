【確診大廈】Ursus Fitness群組染疫人數擴大 半山區14大廈中招
社會 23:13 2021/03/12
本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（12日）新增60宗確診個案，年齡介乎12至65歲，包括6宗輸入個案，其餘54屬宗屬本地個案，其中5宗不明源頭個案，其餘49宗與本地個案相關，包括「Ursus Fitness」群組增47人確診，包括40顧客和7名緊密接觸者；累計64人染疫，包括有7名員工、50名顧客和7名緊密接觸者確診；亦有10多宗初步確診個案屬於今個群組。
中西區(30)
- 半山區嘉麗苑
- 半山區高士台第一座
- 半山區錦園大廈Ｂ座
- 半山區蔚華閣
- 半山區羅便臣道1A號
- 半山區羅便臣道44號
- 半山區雍景臺第二座
- 半山區興華大廈M座
- 半山區高士台第一座
- 半山區殷樺花園第一期
- 半山區嘉和苑
- 半山區秀麗閣
- 半山區羅便臣道31號
- 半山區帝景園第2座
- 西營盤蔚峰
- 西營盤華輝閣
- 西營盤東邊街36號
- 西營盤聯威商業大廈
- 西營盤英華閣
- 西營盤萬林閣
- 西營盤真光大廈
- 西營盤高街21號
- 石塘咀活託邦
- 石塘咀高雅大廈
- 堅尼地城華寶大廈
- 堅尼地城卑路乍街1 77-185號西環新樓
- 中環士丹頓街32A32C號
- 中環擺花街9號
- 中環歌賦街41號
- 上環暢園
南區(3)
- 薄扶林碧瑤灣第27座
- 赤柱翠屋
- 赤柱富豪海灣
東區(6)
- 北角迦南樓
- 北角雲峰大廈
- 北角海璇第6座
- 北角書局街1-25號美輪大廈
- 西灣河嘉亨灣第五座
- 柴灣康翠臺第1座
灣仔區(2)
- 跑馬地藍塘道1號藍塘大廈
- 跑馬地山村閣A座
深水埗區(4)
- 深水埗南昌街195-199號鑽石樓
- 深水埗福榮街13號
- 深水埗李鄭屋邨和睦樓
- 深水埗福榮街15號
葵青區(1)
- 葵涌華景山莊第十一座
荃灣區(1)
- 馬灣珀麗灣第二十座
觀塘區(1)
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍第三座
大埔區(1)
- 大埔樟樹灘
將軍澳區(3)
- 將軍澳日出康城5期 A MALIBU 1A座
- 將軍澳藍塘傲第5座
- 將軍澳尚德邨尚明樓
九龍城區(1)
- 何文田帝庭園第五座
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責任編輯：蘇文軒