【疫苗接種】3月12日16,200人接種疫苗　再多8人不適送院1人留院觀察

▲ 3月12日16,200人接種疫苗，再多8人不適送院1人留院觀察。陳國峰攝

政府深夜公布今日（3月12日）全港共約16,200名市民接種了第一劑疫苗。以疫苗分類，約有9,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,900人在八間社區疫苗接種中心接種，整體接種率約為72%；約2 100人則在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有6,700名市民於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，整體接種率則約為90%。



目前累計約162,100名市民已接種第一劑疫苗，其中約140,700名接種科興疫苗，約21,400名接種復必泰疫苗。



另外，政府公布3月11日共有8宗接種疫苗後送院個案，其中7宗已經出院，1宗留院觀察，詳情如下：

官涌體育館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

於3月11日，一名46歲男子接種疫苗後，感到暈眩及失去知覺。他於上午10時52分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

龍琛路體育館社區疫苗接種中心(復必泰疫苗)

於3月11日，一名67歲男子接種疫苗後，出現高血壓。他於上午11時16分被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

天暉路體育館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

於3月11日，一名39歲男子接種疫苗後，感到胸口痛。他於上午11時18分被送往天水圍醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

馬鞍山家庭醫學中心(科興疫苗)

於3月11日，一名 62 歲男子接種疫苗後，感到暈眩及胸口痛。他於下午12時28分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

源和路體育館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

於3月11日，一名71歲女子到接種疫苗後，感到心悸及胸口不適。她於下午4時28分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

曉光街體育館社區疫苗接種中心(復必泰疫苗)

於3月11日，一名 64 歲男子接種疫苗後，感到心悸及呼吸困難。他於下午4時59分被送往聯合醫院，情況穩定。經治療後，需要留院觀察。

元朗體育館社區疫苗接種中心(復必泰疫苗)

於3月11日，一名30歲女子接種疫苗後，有出疹情況。她於下午6時24分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，該女子不遵從醫生勸告自行出院。

香港中央圖書館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

於3月11日，一名42歲女子接種疫苗後，左手臂出現痲痺及感到痛楚。她於下午8時30分被送往律敦治醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

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責任編輯 李志強