【強制檢測】55處住宅大廈、學校、健身中心等納強檢 中西區佔近六成涉舊山頂道錦園大廈、帝景園
本港疫情似有反彈之勢，政府（13日）凌晨公布確診大廈、工作場所、健身中心及學校等強制檢測名單，總有48幢大廈須強檢，其中西區佔六成。
新增一宗或以上確診個案的大廈
1. 香港九龍深水埗南昌街 195-199 號/元州街 2A-2B 號/大埔道 47-49 號鑽
石樓
2. 香港新界葵涌華景山路 9 號華景山莊第 11 座
3. 香港新界將軍澳唐賢街 29 號藍塘傲第 5 座
4. 香港新界將軍澳唐明街 2 號尚德邨尚明樓
5. 香港新界將軍澳康城路 1 號日出康城 MALIBU 第 1A 及 1B 座
6. 香港中西區般咸道 64 號嘉麗苑
7. 香港西營盤高街 99 號蔚峰
8. 香港薄扶林域多利道 555 號碧瑤灣第 27 座
9. 香港中環士丹頓街 32A, 32B 及 32C 號
10.香港西營盤英華臺 1-6 號華輝閣
11.香港西環山道 20-24 號高雅大廈
12.香港西營盤東邊街 36 號
13.香港中西區興漢道 23 號高士台第 1 座
14.香港西環日富里 10 號活託邦· 西環
15.香港堅尼地城堅彌地城新海旁 1-1A 號華寶大廈
16.香港中西區舊山頂道 3 號錦園大廈 B 及 C 座
17.香港中西區干德道 56A 號蔚華閣
18.香港中西區羅便臣道 1A 號
19.香港中西區羅便臣道 44 號
20.香港灣仔港灣道 1 號香港君悅酒店
21.香港中西區羅便臣道 70 號雍景臺第 2 座
22.香港西營盤德輔道西 93-97 號聯威商業大廈
23.香港西營盤英華臺 12 號英華閣
24.香港跑馬地雲地利道 58-60 號/藍塘道 1-3 號藍塘大廈
25.香港西灣河太康街 38 號嘉亨灣第 5 座
26.香港跑馬地山村臺 19-21 號山村閣
27.香港堅尼地城卑路乍街 177-185 號/加多近街 37 號西環新樓
28.香港中西區巴丙頓道 1 號興華大廈 M 座
29.香港西營盤薄扶林道 36-46 號萬林閣
30.香港中環擺花街 9 號
31.香港新界大埔樟樹灘 147 號
32.香港赤柱赤柱村道 49 號翠屋 D 座
33.香港中西區旭龢道 8 號秀麗閣
34.香港中西區醫院道 14 及 16 號暢園
35.香港中西區羅便臣道 31 號
36.香港中西區舊山頂道 23 號帝景園第 2 座
37.香港天后歌頓道 2-4 號迦南樓
38.香港中西區羅便臣道 95 號殷樺花園第 1 期
39.香港中西區列堤頓道 52 號嘉和苑
40.香港西營盤高街 21 號
41.香港北角渣華道 133 號海璇第 6 座
42.香港中環歌賦街 41 及 43 號
43.香港柴灣泰民街 2 號康翠臺第 1 座
44.香港九龍何文田京士柏道 1 號帝庭園第 5 座
45.香港新界馬灣珀麗路 8 號珀麗灣第 20 座
46.香港北角雲景道 77 號/天后廟道 144-158 號雲峰大廈 D 座
47.香港九龍牛池灣豐盛街 55 號豐盛街紀律部隊宿舍第 3 座
48.香港九龍長沙灣發祥街 10 號李鄭屋邨和睦樓
出現一宗或以上確診個案的健身中心
1. 香港上環水坑口街 18 號 House of Fitness
2. 香港中環威靈頓街 99 號威基商業中心 3 樓 Athletic Club
3. 香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊多盛大廈 12 樓 1201 室 H-Kore
其他
1. 香港九龍深水埗白田邨白田天主教小學
2. 香港薄扶林華樂徑 2 號啟歷學校
3. 香港中環砵典乍街 6-8 號立輝大廈 3 樓 304 室 HK Education Tutoring
Services
4. 香港炮台山屈臣道 4-6 號海景大廈Ｂ座 9 樓 17A 室 Education Concept
Limited
另外中環金融、銀行及會計界重災區，涉滙豐、法國巴黎銀行、瑞士信貸集團等辦公室須強制檢測，即看:【下一頁】
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記者：伍瑋瑋