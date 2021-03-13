【強制檢測】55處住宅大廈、學校、健身中心等納強檢　中西區佔近六成涉舊山頂道錦園大廈、帝景園

▲ 健身群組擴大影響多間跨國公司，政府決定收緊健身中心防疫措施，中心必須戴口罩。（陳靜儀攝）

本港疫情似有反彈之勢，政府（13日）凌晨公布確診大廈、工作場所、健身中心及學校等強制檢測名單，總有48幢大廈須強檢，其中西區佔六成。

新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 香港九龍深水埗南昌街 195-199 號/元州街 2A-2B 號/大埔道 47-49 號鑽

石樓

2. 香港新界葵涌華景山路 9 號華景山莊第 11 座

3. 香港新界將軍澳唐賢街 29 號藍塘傲第 5 座

4. 香港新界將軍澳唐明街 2 號尚德邨尚明樓

5. 香港新界將軍澳康城路 1 號日出康城 MALIBU 第 1A 及 1B 座

6. 香港中西區般咸道 64 號嘉麗苑

7. 香港西營盤高街 99 號蔚峰

8. 香港薄扶林域多利道 555 號碧瑤灣第 27 座

9. 香港中環士丹頓街 32A, 32B 及 32C 號

10.香港西營盤英華臺 1-6 號華輝閣

11.香港西環山道 20-24 號高雅大廈

12.香港西營盤東邊街 36 號

13.香港中西區興漢道 23 號高士台第 1 座

14.香港西環日富里 10 號活託邦· 西環

15.香港堅尼地城堅彌地城新海旁 1-1A 號華寶大廈

16.香港中西區舊山頂道 3 號錦園大廈 B 及 C 座

17.香港中西區干德道 56A 號蔚華閣

18.香港中西區羅便臣道 1A 號

19.香港中西區羅便臣道 44 號

20.香港灣仔港灣道 1 號香港君悅酒店

21.香港中西區羅便臣道 70 號雍景臺第 2 座

22.香港西營盤德輔道西 93-97 號聯威商業大廈

23.香港西營盤英華臺 12 號英華閣

24.香港跑馬地雲地利道 58-60 號/藍塘道 1-3 號藍塘大廈

25.香港西灣河太康街 38 號嘉亨灣第 5 座

26.香港跑馬地山村臺 19-21 號山村閣

27.香港堅尼地城卑路乍街 177-185 號/加多近街 37 號西環新樓

28.香港中西區巴丙頓道 1 號興華大廈 M 座

29.香港西營盤薄扶林道 36-46 號萬林閣

30.香港中環擺花街 9 號

31.香港新界大埔樟樹灘 147 號

32.香港赤柱赤柱村道 49 號翠屋 D 座

33.香港中西區旭龢道 8 號秀麗閣

34.香港中西區醫院道 14 及 16 號暢園

35.香港中西區羅便臣道 31 號

36.香港中西區舊山頂道 23 號帝景園第 2 座

37.香港天后歌頓道 2-4 號迦南樓

38.香港中西區羅便臣道 95 號殷樺花園第 1 期

39.香港中西區列堤頓道 52 號嘉和苑

40.香港西營盤高街 21 號

41.香港北角渣華道 133 號海璇第 6 座

42.香港中環歌賦街 41 及 43 號

43.香港柴灣泰民街 2 號康翠臺第 1 座

44.香港九龍何文田京士柏道 1 號帝庭園第 5 座

45.香港新界馬灣珀麗路 8 號珀麗灣第 20 座

46.香港北角雲景道 77 號/天后廟道 144-158 號雲峰大廈 D 座

47.香港九龍牛池灣豐盛街 55 號豐盛街紀律部隊宿舍第 3 座

48.香港九龍長沙灣發祥街 10 號李鄭屋邨和睦樓



出現一宗或以上確診個案的健身中心

1. 香港上環水坑口街 18 號 House of Fitness

2. 香港中環威靈頓街 99 號威基商業中心 3 樓 Athletic Club

3. 香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊多盛大廈 12 樓 1201 室 H-Kore



其他

1. 香港九龍深水埗白田邨白田天主教小學

2. 香港薄扶林華樂徑 2 號啟歷學校

3. 香港中環砵典乍街 6-8 號立輝大廈 3 樓 304 室 HK Education Tutoring

Services

4. 香港炮台山屈臣道 4-6 號海景大廈Ｂ座 9 樓 17A 室 Education Concept

Limited

另外中環金融、銀行及會計界重災區，涉滙豐、法國巴黎銀行、瑞士信貸集團等辦公室須強制檢測，即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋