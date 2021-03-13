【工作場所強檢】中環金融、銀行及會計界重災區 涉滙豐、法國巴黎銀行、瑞士信貸集團【附名單】
本港疫情似有反彈之勢，其中Ursus Fitness群組擴大，患者多涉及外籍人士，影響工作處所包括多間跨國的會計、金融、銀行及律師行等，包括滙豐、法國巴黎銀行、瑞士信貸集團等辦公室需要強制檢測。
強制檢測途徑，即看：
出現一宗或以上確診個案的工作場所
1. 香港中環皇后大道中 15 號置地廣場告羅士打大廈 21 樓 Shearman & Sterling
2. 香港中環荷李活道 49-51 號鴻豐商業中心 4 樓 BGL HK Limited
3. 香港中環荷李活道 1-13 號華懋荷李活中心 9 樓 April Hong Kong Limited
4. 香港中環皇后大道中 16-18 號新世界大廈 1 座 15 樓 1501 室 Eaton
Partners
5. 香港上環禧利街 27 號富輝商業中心 3 樓 303 室 Vivin HK Ltd
6. 香港中環皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 17 及 22 樓香港上海滙豐銀行有限公司
7. 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 8 樓 809-910 室 York CapitalManagement Asia (HK) Advisors Limited
8. 香港灣仔告士打道 39 號夏慤大廈 3 樓 Tapfin: Manpower SolutionsCompany
9. 香港九龍油尖旺柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 88 樓 Credit Suisse AG
10.香港上環荷李活道 210 號地舖 Date by Tate
11.香港上環荷李活道 210 號 1 樓 Tate Dining Room
12.香港九龍油尖旺廣東道 33 號中港城 6 座 21-22 樓 H&M Hennes &Mauritz Ltd.
13.香港中環康樂廣場 8 號交易廣場第 3 座 9 樓安理國際律師事務所
14.香港中環皇后大道中 15 號告羅士打大廈 23 樓 Herbert Smith Freehills
15.香港中環皇后大道中 2 號長江集團中心 25 樓彭博有限合夥企業
16.香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 63 樓法國巴黎銀行
17.香港中環康樂廣場 1 號怡和大廈 32 樓 Asia Pacific Loan Market Association
18.香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊 1 座 32 樓 Ernst & Young HK OTP Financial Service
19.香港中環雪廠街 2 號聖佐治大廈 4/F 雲月投資管理有限公司
20.香港鰂魚涌華蘭路 18 號港島東中心 25-26 樓蘇黎世保險有限公司
21.香港九龍觀塘鴻圖道 17 號發利工業大廈 13 樓 1309 室高保國際集團有限公司
22.香港九龍牛頭角觀塘道 348 號國際貿易中心 19 樓 1903 室世邦魏理仕
23.香港九龍九龍灣宏照道 38 號企業廣場 5 期第 2 座 20 樓 2001 室拓科達電腦服務(香港)有限公司
24.香港新界將軍澳唐德街 9 號將軍澳中心地下 G35 Frozen 夢幻特展
25.香港灣仔皇后大道東 1 號太古廣場三座 26 樓 BNY Mellon
26.香港九龍油尖旺柯士甸道西 3 號香港西九龍站高鐵西九龍出入境管制站
27.香港鰂魚涌英皇道 728 號 K11 Atelier 15 樓 Ogilvy
28.香港九龍油尖旺廣東道 5 號海港城海洋中心 8 樓 826 室在岸港
29.香港中環康樂廣場 1 號怡和大廈 11 樓 Ashurst (Hong Kong) Services Limited
另有55處住宅大廈、學校、健身中心等納強檢，中西區佔近六成涉舊山頂道錦園大廈、帝景園，詳情即看：【下一頁】
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：伍瑋瑋