【Ursus Fitness群組】健身群組2至3日爆幾代超級傳播　梁卓偉：憂慮中上環區住宅污水陽性

▲ 梁卓偉憂慮健身群組爆發，可引致疫情現第5波。（程志遠攝）

香港大學醫學院院長、政府抗疫督導委員會專家顧問梁卓偉（13日）早上出席商台節目時指出，健身中心群組個案持續增加，今次個案的暴露史只是短短一兩日，驚人之處是很容易由第一代傳至第二代及第三代，但如果市民很快做檢測及避免社交聚會，相信可以比起跳舞群組快一些「撲熄」疫情，否則會演變成第5波疫情高峰。

被問到今次爆疫在西營盤的健身中心，中西區會否爆發疫情，梁卓偉形容是「非常值得擔心的事」，他表示昨晚午夜在中上環地區，發現數個污水樣本檢測呈陽性，但未見相關陽性或初步陽性個案出現，代表存在未被發現的確診個案。

至於陽性地點分佈頗廣，分別在西營盤、中半山、西半山一帶住宅均有發現，所以這個周末非常重要，呼籲強制檢測人士盡快檢測，希望可盡快撲熄疫情。

他呼籲曾去過相關需要檢測的健身中心的顧客，在未有檢測結果前，盡量減少或者取消不必要的社交活動，又認為健身中心可以做好通風，例如擺放空氣清新機。

另外，中環金融、銀行及會計界重災區 涉滙豐、法國巴黎銀行、瑞士信貸集團，即看名單

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記者：伍瑋瑋