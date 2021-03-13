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【吃播喪命】29歲抖音吃播生前常發布美食測評影片 吃自助餐吃到店主崩潰

健康 13:28 2021/03/13

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29歲抖音吃播生前常發布美食測評影片，吃自助餐吃到店主崩潰。

暴飲暴食並不健康，加上睡眠不足及在高壓環境下工作，隨時搞出人命。年僅29歲的內地抖音網紅「泡泡龍」（于海龍），於本月初突然去世。「泡泡龍」生前經常發布美食測評影片，擁有驚人食量，體重一度高達352磅，他曾因一段吃自助餐的影片爆紅，食量足以令店家老闆崩潰。他又常常在影片中說「給老闆上一課」，因此吸引了大批網民關注，抖音粉絲高達256萬。

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有網民發布訃告稱，「泡泡龍」為公安機關拍攝公益反詐騙宣傳影片時，因長時間高強度工作離世。但機構已澄清，于海龍是正常拍攝，可能是在拍攝完畢回家休息時去世，警方已跟其家人溝通。

所謂的吃播，就是主播坐在家中或餐廳的鏡頭前，向網友直播吃下巨量食物過程，吃播會自虐式進食。去年8月，央視發布批評個別過度誇張浪費的吃播賬號，對這些吸眼球的直播或視頻進行嚴肅處理，甚至有封號、停直播等處罰。其實暴飲暴食，會帶來急性胃擴張，所致的嘔吐將加大窒息風險。而自虐式進食，對食管和咽喉都會造成傷害。

「細細粒」鯨吞4碗花膠

有「細細粒」之稱的藝人陳嘉佳（小寶），近年轉攻內地市場。一向以體形龐大見稱的「細細粒」，最近更在抖音成為「吃播主」，表演瘋狂進食，可是有網友擔心其體重超標、影響健康。為吸引更多觀眾收看和買貨，小寶出盡法寶，比如為了推銷花膠，自言因為吃了15年花膠，所以臉上絕無皺紋。不過最令人震撼，是她即場鯨吞了4碗極難消化的花膠。

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小寶曾經分享其體重一度高達230磅，眼見她近期為了「撈金」而拼命進食，有網友笑稱小寶現時可能已經超過300磅體重，亦有人擔心她的身體健康，囑咐她要小心進食的份量。

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香港浸信會醫院糖尿及內分泌科顧問醫生黃麗詩指出，肥胖原因主要是多樣因素所致。多個因素包括先天遺傳基因再加上後天環境所致，如父母是胖子、家中所煮的餸菜都比較油膩、高熱量，加上平日少運動，都是致胖原因。

她說肥胖可影響「三高」（高血糖、高血壓及高血脂）、身體結構問題如關節負荷重，較大機會有退化性關節炎；心臟病以及某些癌症如乳癌、前列腺癌，另可引起脂肪肝和睡眠窒息症等。

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責任編輯：羅嘉欣

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