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【確診數字】消息：新增逾40宗確診個案　大部分涉及Ursus Fitness群組

社會 11:27 2021/03/13

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

消息指今日新增逾40宗確診個案。

本港疫情似有反彈之勢，消息指今日（13日）新增逾40宗確診個案，大部分涉及URSUS Fitness群組。

西營盤URSUS Fitness健身中心爆疫，群組累計逾60人確診，且禍延至多間金融機構、半山豪宅大廈，中環金融界人人自危。本港昨暴增60宗確診，是自1月27日過去一個半月以來最大反彈，其中47宗都與Ursus Fitness群組有關；昨另錄逾20多宗初步確診，當中過半亦與健身群組有關，另一宗無源頭個案亦涉一名健身教練。

55處住宅大廈、學校、健身中心等納強檢　中西區佔近六成涉舊山頂道錦園大廈、帝景園，即看：【名單】

中環金融、銀行及會計界重災區　涉滙豐、法國巴黎銀行、瑞士信貸集團，即看：【名單】

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

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