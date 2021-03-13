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【疫苗接種】逾半本港機師已登記接種疫苗　陳帆感謝航空業支持抗疫

社會 11:26 2021/03/13

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運輸及房屋局長陳帆表示，本港約3000名現役機師中，已有超過一半人登記接種疫苗。（資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，航空業從業員面對外地旅客，是感染的高風險群組之一。運輸及房屋局長陳帆表示，本港約3000名現役機師中，已有超過一半人登記接種疫苗。

陳帆在網誌中感謝航空業界在艱苦困難時刻緊守崗位，支持抗疫工作，例如嚴格遵守衞生當局的檢疫措施、超過8萬名機場員工在3星期内完成病毒檢測並無人確診等。

陳帆又指，2019年經香港國際機場處理的空運貨品約480萬公噸，2020年疫情肆虐全球，但機場處理的空運貨品只下降了7%，反映香港作爲全球空運樞紐的地位十分穩固。

他說，國家《十四五規劃》給予香港航空業發展更大力度的支持，包括推進機場三跑系統、擴建現有空運貨運站、設立上游物流園及發展機場航天城等，為香港經濟帶來新機遇和動力。

陳帆稱，要抓緊「十四五」規劃機遇，積極融入國家發展大局，結束政治爭鬥，聚焦民生、經濟至為關鍵，認為中央完善香港選舉制度，確保「愛國者治港」能全面落實，是正本清源、必然和必須的舉措。

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責任編輯：徐紹軒

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