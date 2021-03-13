【二手魚】灣仔酒樓蒸魚堆滿蔥花撥開少忽肉　港男疑食「二手魚」經理稱計平啲

▲ 灣仔酒樓蒸魚堆滿蔥花撥開少忽肉，港男疑食「二手魚」經理稱計平啲。

食肆放寬4人同枱後，不少市民選擇外出用餐。日前，有港男到灣仔酒樓用膳，清蒸石斑上菜時魚身堆滿蔥花，撥開蔥花一看發現魚身缺少忽肉，港男立刻向經理投訴，對方初時拒絕更換，僅稱「計平啲俾你」，令他十分無奈。

有港男於Facebook群組「中伏飲食報料區」發帖，指日前到灣仔區一間連鎖酒樓食晚飯，點了清蒸海虎斑。待侍應上菜後，港男見魚尾的位置被一大堆蔥花覆蓋，撥開蔥花驚見魚身「缺少一忽肉」，他直斥「成忽肉唔見咗咁離譜嘅！」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

經理初時拒絕更換 僅稱計平啲

港男發現後立刻向酒樓的經理投訴，但對方竟不以為然，拒絕更換更表示，「計平啲俾你」，他憤怒表示，

唔係錢唔錢嘅問題！一係轉第二樣一係整嗰條！唔使減錢喇！

他上載單據顯示該晚餐全單收費$574，坦言從來未嘗試過外出用餐遇上此情況，直指$600一餐可以有更好選擇，表明不會再光顧該間酒樓。

網民：有無搞錯出「二手魚」

不少網民看畢帖文均狠批酒樓不衛生，「其實係驚有衞生問題」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【同場加映影片】Bruno電陶爐炆煮鍋新登場 實測薯仔炆雞翼＋公開鎖肉汁秘訣

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳