【強制檢測】健身群組爆疫令檢測需求急增　一文看清強檢途徑及新增流動採樣站位置

▲ 中環流動檢測站昨日大排長龍，政府今日再新增13個流動採樣站。（馮漢柱攝）

本港疫情似有反彈之勢，其中Ursus Fitness群組擴大，患者多涉及外籍人士，影響工作處所包括多間跨國的會計、金融、銀行及律師行等，包括滙豐、法國巴黎銀行、瑞士信貸集團等辦公室需要強制檢測。詳情即看：【下一頁】

昨日中環的流動採樣站大排長龍，群組個案擴大增加檢測需求，政府今日（13日）會在下列地點增設流動採樣站:

薄扶林碧瑤灣27座（三月十四日開放）

堅彌地城遊樂場

西營盤社區綜合大樓

北角雲峰大廈

北角海璇

西灣河嘉亨灣

柴灣康翠臺

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍

長沙灣社區中心

馬灣珀麗路

將軍澳藍塘傲

將軍澳尚德社區會堂

將軍澳日出康城MALIBU

至於其他強制檢測人士，亦可以考慮以下檢測途徑，即看:

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政府亦宣布，由今日（13日）起，位於屯門蝴蝶灣社區中心的流動採樣站會改設於建生社區會堂，暫定開放至3月20日（星期六）。位於將軍澳法國國際學校的流動採樣站會延長服務日期至3月13日（星期六），位於西營盤李陞街遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至3月14日（星期日）。位於中環愛丁堡廣場、黃大仙廣場、深水埗楓樹街遊樂場、荃灣沙咀道遊樂場、元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館、大埔社區中心籃球場及東涌北公園七人硬地足球場的流動採樣站均會延長服務日期至3月21日（星期日）。



健身中心工作或值勤的人士可到任何服務對象包括「須接受強制檢測的當區居民及工作人員」、「餐飲業務員工及第599F章的指定表列處所員工」或「所有市民」的流動採樣站接受檢測。受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

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記者：伍瑋瑋