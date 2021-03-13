【大步走】拍連場跑戲姚子羚暴瘦10磅　親妹饒慧珊是新聞之花【多圖】

▲ 姚子羚有一位索爆妹妹饒慧珊任職Now主播。

TVB新劇《大步走》現正熱播，演員在劇中有大量跑步劇情，為此眾人都Keep得一副好Body！戲裏戲外都熱愛跑步的姚子羚，本與圈中好友組成Crazy Runners，閒時一起練跑，但她仍因拍攝《大步走》的壓力及瘋狂跑步的戲分，而暴瘦10磅，跌至只有90磅，是她的人生體重新低點。

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▲ 姚子羚與陳山聰在《大步走》中有不少跑步戲。（劇照）

姚子羚妹妹當主播

雖然姚子羚現年40歲，但外貌及身材都絕不比同劇年輕女演員輸蝕，仍保有一副白晢無瑕好肌膚，而且四肢纖瘦，加上跑步面色紅潤，上鏡簡直Fit爆。

姚子羚的媽媽是台灣人，有一姊一妹，妹妹是Now新聞台的主播饒慧珊。兩姊妹一直未有向外公布關係，但就因為饒慧珊任主播獲網民留意到靚樣好身材而被起底，並發現她有與姚子羚的合照，及與她的愛狗通仔合照，才揭開二人是親姊妹之謎。

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饒慧珊有仙氣

饒慧珊畢業於香港樹仁大學新聞系，2011年加入Now TV任主播，曾在中途離開，至2016年回歸再做主播，並主力報財經新聞。

網民一向細心留意上鏡主播，發掘出不少新聞之花，而饒慧珊也可說是其中一位。從她的日常生活照可見，她轉化淡妝，外貌較上鏡清純，同樣有白晢肌膚，身材更是非常豐滿，完美遺傳媽媽的台妹優良基因。

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▲ 姚子羚胞妹在Now新聞台做主播。（網上圖片）

在姊妹關係被踢爆後，姚子羚曾代妹妹回答指她無意入行，因為即使她在街上被認出也會感到害羞，所以一直低調處理二人的關係，甚少公開合照。

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但姊妹二人關係就一向很好，姚子羚於近年創立自家首飾品牌「Dearbell2Ling」，除不時看到一眾圈中好姊妹戴上為她落力宣傳外，連妹妹在報新聞時也戴上由家姐設計的耳飾，幫手做生招牌賣廣告。

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