【兩台大戰】迎戰ViuTV播另類選美節目變陣　TVB提前播李佳芯《愛美麗狂想曲》對憾

▲ 無綫改播《愛美麗狂想曲》對憾ViuTV真人騷。

面對ViuTV近年的追擊，TVB亦積極迎戰，不時於節上作出變陣。《大步走》在本周一（3月8日）9時半時開播，不過有消息指TVB突然作調動，安排由陳豪及李佳芯主演的劇集《愛美麗狂想曲》於3月22日起在晚上9點半播出，而《大步走》被迫讓路。

有傳，TVB此舉是為了對憾ViuTV同時段播出的《最後一屆口罩小姐選舉》。

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▲ 劇集《大步走》被迫讓路。

陳豪李佳芯出戰打仗

由陳豪及李佳芯演出的劇集《愛美麗狂想曲》原本於4月12日播出，不過該劇將會提前推出，將於3月22日晚上9時半播，而《大步走》會否安排於8點半時段播映，就暫時未知道，而該劇就將於4月9日大結局。

對於TVB的臨時變陣，有網民表示會捧李佳芯場，亦有人留言：「一套是劇集，一套是真人騷節目，沒有甚麼怕不怕輸的。」

▲ 本月22日《愛美麗狂想曲》開播。（劇照）

李佳芯搏盡演出

其實《愛美麗狂想曲》早於2019年10月已經拍畢，該劇由李佳芯、陳豪、陳瀅、蕭正楠等主演，可惜卻一直遲遲未播。

有傳因為女主角李佳芯曾捲入政治風波而遭TVB雪藏，加上同劇的朱智賢偷食人夫，故劇集一直未安排於翡翠台推出。

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直至去年12月，《愛美麗狂想曲》率先在myTV SUPER上架。

劇中李佳芯為一名失婚婦，她重投職場，於公關公司裡擔任陳豪的秘書，Ali於劇裡演出獲好評，除以三點式上陣外，其中一幕戲講述Ali飲醉後出現在陳豪家中，她更裸背示人，又以烈酒淋身，十分誘人。

▲ ViuTV播映另類的選美節目。

至於ViuTV 的另類選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》，日前公佈了40強名單，而參加者全部戴口罩示人，身份神秘，節目將於3月22日起，逢星期一至五播出。

同場加映：陳豪專訪