【Ursus Fitness群組】多間會所受影響　有確診者曾到訪跑馬地香港足球會

▲ 香港足球會表示，一名檢測陽性的會員周日（7日）曾到該會會所，足球會昨晚已關閉消毒，至周一（15日）重開。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，西營盤Ursus Fitness健身中心爆疫，群組累計逾60人確診，且禍延至多間金融機構、半山豪宅大廈。香港足球會表示，一名檢測陽性的會員周日（7日）曾到該會會所，足球會昨晚已關閉消毒，至周一（15日）重開。

香港足球會向會員發信，指該名染疫會員周日（7日）曾到會所，他下午1時至3時先在2樓餐廳午膳，之後曾離開會所，晚上7時再回到會所咖啡室領取外賣，並到地下的小賣店，最後在7時15分離開會所。

香港足球會昨晚已關閉消毒，預計周一（15日）早上7時重開。

該會呼籲在周日（7日）曾到過會所的會員，尤其曾在下午1時至3時逗留在餐廳、及晚上約7時逗留在咖啡室或小賣店的會員進行病毒測試。該會又建議曾到西營盤Ursus Fitness健身中心，或與曾到該中心的人有密切接觸的會員，進行病毒測試，並至少14日避免使用足球會的設施。

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記者：徐紹軒