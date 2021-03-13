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【港區國安法】47人案高院處理律政司覆核保釋　法官批准鄭達鴻保釋譚文豪郭家麒還押

社會 12:15 2021/03/13

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5名被告今早分別由囚車押解至高等法院應訊。(陳永康攝)

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中15人早前獲裁判法院保釋，律政司就當中11人准保釋決定提覆核，高等法院今（13日）處理鄭達鴻、譚文豪共3人的覆核聆訊；彭卓棋及柯耀林的覆核聆訊將於今午進行。法官駁回律政司針對鄭的覆核申請，鄭獲准保釋至5月31日再訊。

15:20

郭家麒下午由資深大律師蔡維邦代表，法官聽取陳詞後，接納律政司針對郭的覆核申請，撤銷郭的保釋，郭續須還押。

12:58

譚文豪今由資深大律師蔡維邦代表，惟法官聽取兩方陳詞後，接納律政司針對譚的覆核申請，譚續須還押至5月31日再訊。

律政司一方今由副刑事檢控專員楊美琪代表，鄭達鴻由資深大律師潘熙代表。

法官杜麗冰聽過雙方陳詞後，最終駁回律政司覆核申請。

鄭獲准以現金10萬元及人事各100萬元保釋候訊，保釋條件包括不得以任何方式作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為危害國家安全的言論及行為；不得組織、安排、參與或協調任何級別的選舉；不得聯絡任何外國官員、議員、任何各級議會成員或其他服務於以上人員的人士。

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另外，鄭不准離港，須交出旅遊證件，並須於晚上12時至翌日早上7時守宵禁令，每周到警署報到4天。

案件將於5月31日於西九龍裁判法院再訊。

47名被告早前提堂，總裁判官蘇惠德向15人批出保釋，惟律政司提覆核准保釋決定，各人還押待高院覆核聆訊，及後律政司撤回覆核楊雪盈、林景楠、呂智恆及劉偉聰等4人，4人早前獲保釋候訊。

餘下11人中，黃碧雲及伍健偉本周四（3月11日）經高院聆訊後，黃獲保釋候訊，而伍則保釋被撤須還押候訊。

另外，早前提堂後，同案被告黃之鋒、林卓廷等共31人保釋被拒，戴耀庭則無保釋申請，其中21人昨（3月12日）被帶往西九龍裁判法院覆核保釋申請，惟總裁判官續拒絕各人保釋，各人續須還押。

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記者：王仁昌

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