【新冠肺炎】新增47宗確診個案　43宗屬本地感染包括4宗源頭不明

▲ 今日（13日）新增47宗個案，當中43宗為本地感染，包括4宗源頭不明個案。

本港新冠疫情似有反彈之勢，衞生防護中心公布，今日（13日）新增47宗個案，當中43宗為本地感染，包括4宗源頭不明個案，另有4宗為輸入個案，累計11,258宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會，交代詳情。

Ursus Fitness群組再有35宗確診個案，群組累計99人染疫，詳情即看：【下一頁】

4宗源頭不明個案涉養和醫院維修部人員、海怡半島居民及大廈電梯維修員，詳情即看：【下一頁】

本港錄得10多宗初步確診，中小學及幼稚園均有個案，涉太陽島英文幼稚園、九龍塘官立小學及九龍真光中學校工，詳情即看：【下一頁】

港府已收緊健身中心防疫措施，點擊即睇：

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同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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記者：徐紹軒