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【公務員宣誓】聶德權指公務員具特區和國家公職人員雙重身份　坦承過往對公務員效忠特區培訓不足

社會 13:19 2021/03/13

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公務員事務局局長聶德權指，香港公務員具特區和國家公職人員雙重身份，必須準確貫徹「一國兩制」。（資料圖片）

政府要求公務員團隊簽署效忠特區和擁護基本法的聲明。公務員事務局局長聶德權接受中新社專訪時提到，香港公務員具特區和國家公職人員雙重身份，必須準確貫徹「一國兩制」，又坦承過往對於效忠特區等課題談論較少，公務員的相關培訓並不足夠。

聶德權指，香港有自己的一套公務員管理制度，但是同時回歸之後，香港特區也被納入了國家的治理體系，所以既是特區政府的公務員，也是國家的公職人員，具有雙重身份。

聶德權強調，公務員必須準確貫徹「一國兩制」，認識「一國」是「兩制」的前提和基礎，懂得處理中央和特區的關係。他坦承，過往本港較少談論擁護基本法、效忠特區等課題，公務員的有關培訓並不足夠。

聶德權稱，本港公務員有既定的晉升機制，當中高級公務員會由晉升委員會和法定獨立的公務員敍用委員會審視表現，部門首長和常任秘書長亦有不同的委員會成員長期觀察其才能、品格和經驗。他認為必須按照現有的制度提拔公務員，並且要尊重這個制度。

聶德權又指，任何地方由愛國者來治理是理所當然的，「愛國者治港」是確保香港落實「一國兩制」的根本重要原則，而選舉制度的設計從來是都是中央事權，特區政府會予以全面配合。

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記者：徐紹軒

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