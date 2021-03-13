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【交友App奇遇】34歲港女列8大Mean爆擇偶要求　光頭M字額免問：本人絕對以貌取人

話題 13:58 2021/03/13

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

一名34歲港女在交友App列出8大擇偶高條件。

交友App使用日漸普遍，不少人也會透過網絡交朋結友，甚或是認識另一半。近日，有網民就在連登討論區以「係交友app見到呢條女 不過要求多多」為題發帖指，在交友App上遇上極品港女，指她列出8大擇偶要求非常挑剔！

港女擇偶條件要求極高。（《開心速遞》劇照）

該名網民在帖內我貼出在交友App中遇見的港女的照片，相中女士自稱現年34歲，於大型企業工作，身高157cm，屬於中等身型，日常興趣是跳舞、旅行、閱讀、烹飪，及做自願服務等。

港女的自我介紹中更列出8大擇偶條件，要求之高令人咋舌。

    點擊圖片放大
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港女Mean爆要求引起網民大反應，有不少人直指她的要求高，完全感受到她「憑實力單身」，「即係得返有錢，靚仔，後生男人？有呢d條件都唔會揀你啦」、「34冇人要係有原因嘅，我真係開始相信your face your fate。」、「深深感受到佢單身34年嘅實力」、「我估來世佢都仲未搵到」等。

港女擇偶條件要求對方有錢又靚仔又後生。（《開心速遞》劇照）

不過也有網民指有要求很正常，「其實寫明幾好，起碼大家唔洗嘥時間估來估去，人哋目標明確」、「要求其實好正常」，也方便相互符合要求的人交流，免卻浪費時間。

【同場加映影片】相愛逾40年攜手走過人生順逆　Joe Junior讚太太：她怎樣看都是最美麗

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責任編輯︰王明芳

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