【豪華劏房】美孚新邨現豪華劏房一劏四　180呎單位月租8000包獨立廚廁

▲ 美孚新邨現豪華劏房一劏四，180呎單位月租8000包獨立廚廁。

香港年輕一輩上車難，令劏房有價有市，亦吸引不少業主改裝單位成劏圖謀取最多利潤，近日十大藍籌屋苑之一的「美孚新邨」現劏房租盤，業主把700呎單位豪裝「1劏4」，面積180呎的單位以月租8000元放租，更指房間有獨立廚廁，網民直斥「搞到美孚Cheap晒！」

有業主於Facebook群組發帖，指美孚新邨放租一個劏房單位，單位面積180呎，每月租金叫價8,000元。業主表示，大廈有24小時管理員看守，進入時需拍卡，保安非常嚴密，她形容屋苑是，

低密度住宅區，非常清靜，一分鐘可直達美孚地鐵站。

▲ 有業主於Facebook群組放租180呎劏房單位。（Facebook 截圖）

豪華劏房 包獨立廚房廁所基本家具

她於帖文中表示，套房全新裝修，實用面積180呎，設有獨立水電錶，獨立廚房及廁所，包衣櫃、4x6呎床、床褥，以及雪櫃、抽油煙機、煮食爐、分體式冷氣機等基本家具家電，更表明走廊設有24小時監控設備。

業主指單位可立刻租用，但租客需繳交2個月按金及1個月租金作為上期，最少租一年。從相片可見，涉事單位一入門變是一條走廊，一共分隔成4間套房。而目前正招租的180呎單位內部非常新淨，內有睡床、衣櫃及分體式冷氣機，廁所更有窗口通風。

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網民：樓宇結構頂唔頂到？

帖文引來不少美孚居民不滿，直指美孚新邨超過40多年樓齡，擔心劏房會加重樓宇結構負荷，「美孚好大年紀，咁劏法啲渠頂唔順」、「唔知啲喉都唔知會唔會有問題，宜家仲要肺炎」。有網民嘲笑業主誇大其詞，「請問邊到係低密度住宅啊？」有網民認為業主違反樓契規條，建議想屋宇署及消防處舉報。

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責任編輯︰王明芳